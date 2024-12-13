Revolucione Como Você Cria Vídeos de Treinamento para Contact Center

Otimize seu processo de treinamento e aumente o engajamento dos funcionários com aprendizado dinâmico baseado em vídeo, impulsionado por avatares de IA realistas.

361/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos para a equipe atual do contact center, projetado para melhorar o engajamento dos funcionários por meio de cenários realistas de simulação. Este vídeo deve apresentar visuais dinâmicos e uma narração amigável, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para retratar interações diversas com clientes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrutivo conciso de 30 segundos para líderes de equipe e treinadores, demonstrando as melhores práticas para otimizar os processos de treinamento para vídeos de treinamento de call center. Adote um estilo visual moderno e nítido com música de fundo animada, utilizando os modelos e cenas da HeyGen para uma produção rápida e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo informativo claro de 60 segundos para todo o pessoal do contact center, apresentando uma nova atualização de produto ou serviço para aprimorar o aprendizado baseado em vídeo. O estilo visual deve ser moderno e limpo, complementado por uma narração confiante, e incluir legendas da HeyGen para acessibilidade e clareza.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento para Contact Center

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes e eficazes para atendimento ao cliente com ferramentas impulsionadas por IA, melhorando o engajamento dos funcionários e otimizando seu processo de integração.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Selecione entre modelos de vídeo impulsionados por IA profissionalmente projetados ou comece com uma tela em branco para atender perfeitamente às suas necessidades de treinamento em atendimento ao cliente.
2
Step 2
Construa Sua Narrativa com Avatares de IA
Insira seu roteiro e deixe os Avatares de IA da HeyGen dar vida aos seus vídeos de treinamento para call center, garantindo uma entrega clara e consistente todas as vezes.
3
Step 3
Personalize e Marque Seu Conteúdo
Personalize seus vídeos de treinamento para atendimento ao cliente aplicando o logotipo e as cores específicas da sua marca usando os robustos controles de branding da HeyGen.
4
Step 4
Gere e Implante para Impacto
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos, pronto para aprimorar o aprendizado baseado em vídeo da sua equipe e aumentar significativamente a eficiência do treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Cenários de Serviço Complexos

.

Simplifique protocolos intrincados de call center e cenários de interação com clientes por meio de explicações claras baseadas em vídeo para um entendimento aprimorado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode otimizar a criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen capacita os usuários a produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade usando avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo. Isso otimiza significativamente o processo de treinamento, aumentando a eficiência geral de treinamento para as organizações.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento eficazes para atendimento ao cliente?

A HeyGen oferece ferramentas poderosas como Avatares de IA personalizáveis e uma ampla gama de Modelos de Roteiro, tornando simples a criação de vídeos de treinamento envolventes para atendimento ao cliente. Os usuários podem facilmente desenvolver cenários de simulação e outros conteúdos de aprendizado baseado em vídeo para aprimorar as habilidades dos agentes.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento para call center rapidamente com IA?

Com certeza. A HeyGen utiliza modelos de vídeo impulsionados por IA e tecnologia de texto para vídeo, permitindo que você crie vídeos de treinamento para contact center e call center com velocidade excepcional. Você pode transformar roteiros em visuais dinâmicos sem esforço.

Como a HeyGen melhora o engajamento dos funcionários por meio do aprendizado baseado em vídeo?

A HeyGen promove um maior engajamento dos funcionários ao oferecer experiências de aprendizado dinâmicas e personalizadas baseadas em vídeo usando Avatares de IA. Esta abordagem moderna de treinamento é altamente eficaz para integrar novos membros da equipe e para o desenvolvimento contínuo de habilidades.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo