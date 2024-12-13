Crie Vídeos de Recapitulação de Palestras com IA

Gere recapitulações de eventos dinâmicas e profissionais sem esforço usando os avatares de IA do HeyGen para máximo engajamento nas redes sociais.

583/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie uma recapitulação abrangente de 60 segundos da conferência, destinada a profissionais do setor e partes interessadas internacionais, oferecendo uma apresentação profissional da palestra principal. O estilo visual deve ser cinematográfico e polido, destacando os principais palestrantes e reações do público, com um tom de áudio autoritário, mas acessível. Aproveite os "Avatares de IA" e a "Geração de narração" do HeyGen para criar uma narrativa envolvente que destaque efetivamente as mensagens críticas da palestra, tornando o conteúdo acessível a "públicos globais".
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de destaque envolvente de 45 segundos voltado para equipes de marketing e um público diversificado interessado em informações de fácil assimilação. Este vídeo deve misturar gráficos informativos com imagens dos palestrantes, acompanhado por música de fundo envolvente e narração clara, garantindo acessibilidade com "Legendas/captions" proeminentes. O objetivo é "Reaproveitar Conteúdo de Forma Eficiente" da palestra principal, tornando-o adequado para "Publicar em Vários Canais" e estender o alcance do evento.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um clipe promocional sucinto de 15 segundos para criadores de conteúdo ocupados e profissionais de marketing que buscam material rápido e adaptável para várias plataformas. Empregue uma apresentação visual moderna e elegante, orientada por modelos, com design de som energético e frases curtas impactantes. Maximize a eficiência utilizando "Modelos e cenas" e "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para gerar rapidamente "versões otimizadas para redes sociais" que capturem a essência da palestra principal.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Recapitulação de Palestras

Aproveite a IA para transformar suas palestras em vídeos de recapitulação envolventes e compartilháveis, capturando a essência e os principais pontos para um público mais amplo.

1
Step 1
Escolha Sua Abordagem de Recapitulação
Comece selecionando um modelo de vídeo impulsionado por IA ou inserindo seu roteiro de palestra, utilizando a extensa coleção de modelos & cenas do HeyGen para gerar seu vídeo de recapitulação do evento.
2
Step 2
Personalize e Destaque os Principais Pontos
Personalize seu vídeo com os controles de branding do HeyGen, como logotipos e cores, e adicione mídia essencial para destacar os principais pontos para uma narrativa dinâmica.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Enriqueça sua recapitulação com geração de narração profissional, entregando áudio claro e envolvente através da narração de voz por IA para seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte e Publique em Vários Canais
Exporte versões otimizadas do seu vídeo com o recurso de redimensionamento de proporção & exportações do HeyGen, pronto para publicar em vários canais e maximizar o engajamento nas redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Aprendizado e a Retenção de Palestras

.

Transforme apresentações complexas de conferências em recapitulações memoráveis e dinâmicas que garantem que os principais pontos ressoem e sejam facilmente lembrados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o Gerador de Vídeos de Recapitulação de Eventos do HeyGen pode elevar meu marketing pós-evento?

O Gerador de Vídeos de Recapitulação de Eventos do HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para ajudá-lo a criar vídeos de recapitulação de eventos envolventes. Ele simplifica o processo de gerar narrativas dinâmicas, transformando suas filmagens do evento em conteúdo atraente para maior alcance e engajamento nas redes sociais.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos impactantes de recapitulação de palestras?

O HeyGen oferece modelos de vídeo impulsionados por IA e uma plataforma intuitiva para criar vídeos de recapitulação de palestras de forma eficiente. Você pode facilmente Destacar os Principais Pontos e reaproveitar conteúdo de forma eficiente, garantindo que seu público compreenda os pontos mais cruciais e retenha insights valiosos.

O HeyGen pode me ajudar a Reaproveitar Conteúdo de Forma Eficiente de eventos ao vivo?

Absolutamente. O HeyGen permite que você Reaproveite Conteúdo de Forma Eficiente transformando filmagens brutas em vídeos de recapitulação de eventos polidos usando Avatares de IA, narração de voz por IA e Legendas & chamadas automáticas. Isso agiliza a produção e maximiza o valor do seu conteúdo em vários canais.

O HeyGen suporta a publicação de vídeos de recapitulação de eventos em vários canais?

O HeyGen capacita você a Publicar em Vários Canais gerando versões otimizadas para redes sociais e outras plataformas. Com Suporte Multilíngue e opções de exportação flexíveis, você pode aumentar significativamente o engajamento nas redes sociais e se conectar efetivamente com públicos globais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo