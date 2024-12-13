Crie Vídeos de Segurança para Concierge com IA

Aumente o engajamento e garanta a conformidade com treinamentos de segurança personalizados usando avatares de IA.

367/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos abordando especificamente a resposta a emergências para a equipe de concierge existente. Utilize modelos e cenas envolventes e converta seu texto em vídeo a partir do roteiro, apresentando uma abordagem de aprendizado baseada em cenários com um estilo visual dinâmico para refrescar efetivamente os protocolos de segurança críticos.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo de 90 segundos voltado para equipes de RH, delineando os requisitos de conformidade para serviços de concierge. Use um estilo visual claro e autoritário, incorporando legendas e visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para simplificar diretrizes complexas e facilitar atualizações personalizadas de treinamento de segurança.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo abrangente de treinamento de segurança de IA de 2 minutos para gerentes de operações de concierge globais, detalhando procedimentos de segurança avançados. Aproveite avatares de IA sofisticados e geração robusta de narração para oferecer capacidades multilíngues, garantindo um estilo visual e de áudio moderno e de alta tecnologia para compreensão universal das medidas críticas de segurança de IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Segurança para Concierge

Simplifique a produção de vídeos de treinamento de segurança profissionais e personalizados com avatares de IA e capacidades multilíngues, garantindo um aprendizado envolvente e em conformidade para sua equipe.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo envolventes projetados para treinamento de segurança. Configure rapidamente sua cena e insira seu roteiro para um início estruturado de sua mensagem de segurança.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Narrações
Dê vida à sua mensagem de segurança selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Melhore a compreensão com narrações geradas por IA realistas, tornando o treinamento mais envolvente e impactante.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Integre os elementos de branding exclusivos de sua organização, incluindo logotipos e cores, para criar conteúdo de vídeo personalizado que ressoe com a identidade da sua marca e mantenha a consistência.
4
Step 4
Exporte Vídeos Multilíngues
Gere seus vídeos de segurança concluídos com legendas e subtítulos automáticos, tornando-os facilmente acessíveis e em conformidade para públicos globais diversos que exigem vídeos de segurança multilíngues.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Segurança

.

Gere rapidamente vídeos de segurança para concierge profissionais usando avatares de IA e modelos, reduzindo drasticamente o tempo e os custos de produção.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento de segurança de IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo, permitindo que as equipes de RH produzam rapidamente vídeos de treinamento de segurança de IA de alta qualidade a partir de roteiros. Isso simplifica o processo de criação de conteúdo de vídeo personalizado para vários protocolos de segurança.

O HeyGen pode criar vídeos de segurança multilíngues para uma força de trabalho diversificada?

Sim, o HeyGen oferece suporte a capacidades multilíngues por meio de narrações e legendas geradas por IA, permitindo a produção de vídeos de segurança multilíngues impactantes. Isso garante que os protocolos de segurança sejam claramente comunicados a todos os funcionários, independentemente de sua língua nativa.

O HeyGen suporta integração para treinamento de segurança personalizado?

O HeyGen capacita as equipes de RH a criar treinamentos de segurança personalizados gerando conteúdo de vídeo personalizado de forma eficiente. Esses vídeos podem ser facilmente integrados a plataformas LMS existentes, facilitando o aprendizado baseado em cenários e garantindo a conformidade com os protocolos de segurança.

Quais recursos tornam os modelos de vídeo envolventes do HeyGen eficazes para treinamento de segurança?

O HeyGen oferece uma variedade de modelos de vídeo e cenas envolventes, juntamente com controles de branding, para produzir rapidamente vídeos de treinamento de segurança profissionais. Essa capacidade permite que as organizações mantenham a consistência da marca enquanto criam novos conteúdos de vídeo personalizados de forma eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo