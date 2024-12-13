Crie Vídeos de Atualização de Conformidade com Facilidade usando IA

Simplifique seus vídeos de treinamento de conformidade e eduque os funcionários de forma eficaz usando nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 45 segundos direcionado a gerentes de departamento, destacando atualizações críticas nas diretrizes de conformidade regulatória. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e autoritário, incorporando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para criação eficiente de conteúdo e Legendas para garantir total compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo amigável de 30 segundos para novos contratados, apresentando as políticas essenciais de conformidade da empresa. Busque um tom visualmente atraente e acolhedor com uma voz calorosa, utilizando os diversos Modelos e cenas da HeyGen e enriquecendo o conteúdo com visuais relevantes da biblioteca de Mídia/estoque.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de microaprendizagem envolvente de 90 segundos para treinamento contínuo de funcionários, focando em aspectos práticos da fácil criação de vídeos para comunicações internas. Este vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e ilustrativo com um tom animado e conversacional, utilizando efetivamente os avatares de IA da HeyGen e seu redimensionamento de Proporção e exportações para entrega em múltiplas plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Atualização de Conformidade

Produza facilmente vídeos de atualização de conformidade claros e precisos que mantêm sua equipe informada e em conformidade com a criação de vídeos impulsionada por IA.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de atualização de conformidade. Nossa plataforma suporta Texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitindo a transformação perfeita do seu texto em visuais envolventes.
Step 2
Selecione Apresentador de IA e Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para narrar sua atualização. Enriqueça sua mensagem com mídia de estoque relevante ou faça upload de visuais personalizados para criar um vídeo convincente liderado por apresentador de IA.
Step 3
Adicione Narração e Branding
Refine seu vídeo com geração de narração realista. Aplique o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de marca para manter a consistência e o profissionalismo na sua narração de IA.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de conformidade selecionando a opção desejada de redimensionamento de Proporção e exportações. Gere e distribua facilmente sua atualização para garantir que sua equipe esteja bem informada e em conformidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações Regulatórias Complexas

Transforme tópicos legais e de conformidade regulatória complexos em conteúdo de vídeo impulsionado por IA, facilmente digerível e envolvente, para uma compreensão clara dos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes usando avatares de IA, texto-para-vídeo a partir de roteiros e narração de IA, tornando fácil produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para o treinamento de funcionários.

Quais recursos a HeyGen oferece para atender aos padrões de conformidade regulatória?

A HeyGen ajuda a atender aos padrões regulatórios permitindo atualizações rápidas nos vídeos de conformidade, incorporando rapidamente políticas de conformidade críticas. Seus formatos de vídeo personalizáveis e controles de marca garantem que seu conteúdo esteja alinhado com os requisitos legais, aprimorado com legendas precisas.

A HeyGen pode ajudar a melhorar o engajamento dos funcionários com tópicos complexos de conformidade?

Com certeza, os apresentadores de IA da HeyGen e as opções de entrega envolventes tornam os tópicos complexos de conformidade mais acessíveis e memoráveis para os funcionários. Ao transformar materiais densos em conteúdo de vídeo digerível, a HeyGen aumenta o engajamento e a compreensão em seus programas de treinamento corporativo.

Como a HeyGen acelera a produção de novos vídeos de conformidade ou atualizados?

A HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos ao permitir a criação de texto-para-vídeo e oferecer uma biblioteca de modelos de vídeo. Isso permite que as organizações gerem rapidamente novos vídeos de conformidade ou atualizem os existentes, reduzindo o tempo e os recursos normalmente necessários para a gestão de produção tradicional.

