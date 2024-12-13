Crie Vídeos de Atualização de Conformidade com Facilidade usando IA
Simplifique seus vídeos de treinamento de conformidade e eduque os funcionários de forma eficaz usando nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo conciso de 45 segundos direcionado a gerentes de departamento, destacando atualizações críticas nas diretrizes de conformidade regulatória. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e autoritário, incorporando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para criação eficiente de conteúdo e Legendas para garantir total compreensão.
Desenvolva um vídeo amigável de 30 segundos para novos contratados, apresentando as políticas essenciais de conformidade da empresa. Busque um tom visualmente atraente e acolhedor com uma voz calorosa, utilizando os diversos Modelos e cenas da HeyGen e enriquecendo o conteúdo com visuais relevantes da biblioteca de Mídia/estoque.
Crie um vídeo de microaprendizagem envolvente de 90 segundos para treinamento contínuo de funcionários, focando em aspectos práticos da fácil criação de vídeos para comunicações internas. Este vídeo precisa de um estilo visual dinâmico e ilustrativo com um tom animado e conversacional, utilizando efetivamente os avatares de IA da HeyGen e seu redimensionamento de Proporção e exportações para entrega em múltiplas plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escale o Treinamento de Conformidade e Alcance Mais Funcionários.
Desenvolva e distribua rapidamente vídeos essenciais de treinamento de conformidade para uma força de trabalho global, garantindo compreensão e adesão consistentes às políticas.
Aumente o Engajamento para Atualizações Críticas de Conformidade.
Aproveite a IA para criar vídeos de atualização de conformidade dinâmicos e interativos que capturam a atenção e melhoram significativamente a retenção de conhecimento entre os funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes usando avatares de IA, texto-para-vídeo a partir de roteiros e narração de IA, tornando fácil produzir conteúdo de alta qualidade de forma eficiente para o treinamento de funcionários.
Quais recursos a HeyGen oferece para atender aos padrões de conformidade regulatória?
A HeyGen ajuda a atender aos padrões regulatórios permitindo atualizações rápidas nos vídeos de conformidade, incorporando rapidamente políticas de conformidade críticas. Seus formatos de vídeo personalizáveis e controles de marca garantem que seu conteúdo esteja alinhado com os requisitos legais, aprimorado com legendas precisas.
A HeyGen pode ajudar a melhorar o engajamento dos funcionários com tópicos complexos de conformidade?
Com certeza, os apresentadores de IA da HeyGen e as opções de entrega envolventes tornam os tópicos complexos de conformidade mais acessíveis e memoráveis para os funcionários. Ao transformar materiais densos em conteúdo de vídeo digerível, a HeyGen aumenta o engajamento e a compreensão em seus programas de treinamento corporativo.
Como a HeyGen acelera a produção de novos vídeos de conformidade ou atualizados?
A HeyGen acelera significativamente a produção de vídeos ao permitir a criação de texto-para-vídeo e oferecer uma biblioteca de modelos de vídeo. Isso permite que as organizações gerem rapidamente novos vídeos de conformidade ou atualizem os existentes, reduzindo o tempo e os recursos normalmente necessários para a gestão de produção tradicional.