Crie Vídeos de Treinamento de Conformidade Facilmente com IA

Aumente o engajamento dos funcionários e garanta treinamento acessível com avatares de IA cativantes e cenários do mundo real envolventes.

499/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos ilustrando um cenário comum do mundo real relacionado à conformidade com a privacidade de dados, projetado para todos os funcionários. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, usando cenas dinâmicas e imagens de arquivo relevantes, facilmente alcançáveis com os modelos e cenas da HeyGen. O áudio deve ser uma narração concisa e autoritária guiando os espectadores pelas ações corretas, tornando o aprendizado baseado em vídeo eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos projetado para equipes de L&D, mostrando como criar rapidamente vídeos de treinamento de conformidade sobre conduta ética. Este vídeo deve adotar um estilo visual claro e profissional com sobreposições de texto fáceis de ler e demonstrar pontos críticos usando animações ilustrativas. Aproveite a geração de narração da HeyGen para fornecer uma narração consistente e multilíngue, garantindo treinamento acessível para uma força de trabalho diversificada.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de treinamento impactante de 30 segundos para líderes de equipe, oferecendo uma atualização rápida sobre novas diretrizes de conformidade de RH. O estilo visual deve ser dinâmico e impactante, incorporando imagens de arquivo relevantes e transições dinâmicas, diretamente impulsionadas pela capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro. O áudio deve apresentar uma voz clara e confiante, transformando um roteiro simples em uma atualização envolvente sobre como fazer vídeos de treinamento eficazes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Conformidade

Desenvolva vídeos de treinamento de conformidade envolventes e acessíveis de forma rápida e eficaz, garantindo que sua equipe permaneça informada e em conformidade com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento de conformidade. Nossa plataforma pode converter automaticamente seu texto em cenas de vídeo, aproveitando o poder de nossa plataforma de vídeo de IA.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para apresentar seu conteúdo de treinamento, tornando seus vídeos de conformidade mais relacionáveis e envolventes para os funcionários.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Enriqueça seu vídeo com geração de narração de som natural em vários idiomas, garantindo comunicação clara de tópicos complexos de conformidade. Você também pode aplicar os controles de branding da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez finalizado, exporte facilmente seus vídeos de treinamento de conformidade de alta qualidade em vários formatos e proporções, prontos para distribuição à sua equipe para um treinamento eficaz dos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conteúdo Complexo de Conformidade

.

Transforme regulamentos de conformidade complexos em vídeos claros e fáceis de entender que ressoam com sua força de trabalho.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

A plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes. Você pode utilizar avatares de IA realistas e narrações avançadas de IA para transmitir informações críticas de forma eficaz, garantindo que o treinamento dos funcionários seja impactante e consistente.

Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento no treinamento de conformidade?

A HeyGen melhora significativamente o treinamento de conformidade ao oferecer avatares de IA realistas e a capacidade de incorporar facilmente cenários do mundo real. Essa abordagem de aprendizado baseada em vídeo torna tópicos complexos mais relacionáveis e ajuda a aumentar o engajamento entre todos os funcionários.

A HeyGen pode integrar-se com Sistemas de Gestão de Aprendizagem existentes para treinamento acessível?

Sim, a HeyGen é projetada para suportar a integração com LMS, permitindo a implantação perfeita do seu conteúdo de treinamento de conformidade. Isso garante treinamento acessível para todos os funcionários e simplifica o gerenciamento de conteúdo para equipes de L&D.

Quão fácil é fazer vídeos de treinamento de conformidade profissionais com a HeyGen?

Fazer vídeos de treinamento de conformidade profissionais com a HeyGen é notavelmente fácil e eficiente. Nossa plataforma fornece modelos intuitivos e poderosas capacidades de texto para vídeo, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de treinamento de alta qualidade rapidamente, sem experiência extensa em produção.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo