Crie Vídeos de Treinamento de Conformidade Facilmente com IA
Aumente o engajamento dos funcionários e garanta treinamento acessível com avatares de IA cativantes e cenários do mundo real envolventes.
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos ilustrando um cenário comum do mundo real relacionado à conformidade com a privacidade de dados, projetado para todos os funcionários. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, usando cenas dinâmicas e imagens de arquivo relevantes, facilmente alcançáveis com os modelos e cenas da HeyGen. O áudio deve ser uma narração concisa e autoritária guiando os espectadores pelas ações corretas, tornando o aprendizado baseado em vídeo eficaz.
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos projetado para equipes de L&D, mostrando como criar rapidamente vídeos de treinamento de conformidade sobre conduta ética. Este vídeo deve adotar um estilo visual claro e profissional com sobreposições de texto fáceis de ler e demonstrar pontos críticos usando animações ilustrativas. Aproveite a geração de narração da HeyGen para fornecer uma narração consistente e multilíngue, garantindo treinamento acessível para uma força de trabalho diversificada.
Gere um vídeo de treinamento impactante de 30 segundos para líderes de equipe, oferecendo uma atualização rápida sobre novas diretrizes de conformidade de RH. O estilo visual deve ser dinâmico e impactante, incorporando imagens de arquivo relevantes e transições dinâmicas, diretamente impulsionadas pela capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro. O áudio deve apresentar uma voz clara e confiante, transformando um roteiro simples em uma atualização envolvente sobre como fazer vídeos de treinamento eficazes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Expanda o Alcance do Treinamento de Conformidade.
Produza rapidamente mais cursos de conformidade, garantindo que todos os funcionários recebam treinamento consistente e acessível globalmente.
Aumente o Engajamento e a Retenção.
Utilize vídeo com tecnologia de IA para tornar o treinamento de conformidade mais interativo e memorável, melhorando a retenção de informações críticas pelos funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?
A plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes. Você pode utilizar avatares de IA realistas e narrações avançadas de IA para transmitir informações críticas de forma eficaz, garantindo que o treinamento dos funcionários seja impactante e consistente.
Quais recursos a HeyGen oferece para aumentar o engajamento no treinamento de conformidade?
A HeyGen melhora significativamente o treinamento de conformidade ao oferecer avatares de IA realistas e a capacidade de incorporar facilmente cenários do mundo real. Essa abordagem de aprendizado baseada em vídeo torna tópicos complexos mais relacionáveis e ajuda a aumentar o engajamento entre todos os funcionários.
A HeyGen pode integrar-se com Sistemas de Gestão de Aprendizagem existentes para treinamento acessível?
Sim, a HeyGen é projetada para suportar a integração com LMS, permitindo a implantação perfeita do seu conteúdo de treinamento de conformidade. Isso garante treinamento acessível para todos os funcionários e simplifica o gerenciamento de conteúdo para equipes de L&D.
Quão fácil é fazer vídeos de treinamento de conformidade profissionais com a HeyGen?
Fazer vídeos de treinamento de conformidade profissionais com a HeyGen é notavelmente fácil e eficiente. Nossa plataforma fornece modelos intuitivos e poderosas capacidades de texto para vídeo, permitindo que qualquer pessoa crie vídeos de treinamento de alta qualidade rapidamente, sem experiência extensa em produção.