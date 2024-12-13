Crie Vídeos de Aprovação de Conformidade Mais Rápido com IA

Aumente a eficiência na criação de vídeos de conformidade usando modelos inteligentes e geração de narração contínua.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos demonstrando um processo de aprovação de conformidade em várias etapas para documentos sensíveis, direcionado a gerentes de projeto e oficiais de conformidade. O estilo visual e de áudio deve ser claro, passo a passo e altamente profissional, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen e adicionando legendas para compreensão precisa de tópicos complexos.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos focado em regulamentos de privacidade de dados para todos os funcionários, especialmente aqueles que lidam com informações sensíveis. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e conciso com visuais dinâmicos provenientes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, acompanhado por uma voz informativa e encorajadora, garantindo que permaneça digerível e facilmente atualizável.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de lembrete urgente de 30 segundos para chefes de departamento sobre um prazo de conformidade regulatória iminente. O estilo visual deve ser direto e profissional, com uma narração energética que declare claramente a chamada para ação, e empregando legendas para garantir que a mensagem de vídeo personalizada seja universalmente compreendida por diferentes equipes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Aprovação de Conformidade

Simplifique a criação e aprovação de vídeos críticos de treinamento de conformidade com ferramentas alimentadas por IA, garantindo clareza, consistência e revisão eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Conformidade
Cole seu roteiro de conformidade no editor do HeyGen para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo, aproveitando sua capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro como base do seu módulo de treinamento.
2
Step 2
Selecione Visuais e Ativos de Marca
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, garantindo uma presença profissional e envolvente na tela para sua mensagem de conformidade.
3
Step 3
Aprimore com Áudio Profissional
Utilize o recurso de geração de narração do HeyGen para narrar seu roteiro com uma voz de alta qualidade e consistente, eliminando a necessidade de gravação manual.
4
Step 4
Finalize e Prepare para Aprovação
Exporte seu vídeo de conformidade completo em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, depois compartilhe-o de forma contínua para revisão da equipe e aprovação oficial.

Aumente o Engajamento na Aprendizagem de Conformidade

Aumente o Engajamento na Aprendizagem de Conformidade

Melhore a participação dos funcionários e a retenção de conhecimento ao entregar conteúdo de conformidade interativo e visualmente atraente gerado por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

As ferramentas com tecnologia de IA do HeyGen simplificam a criação de vídeos de treinamento de conformidade ao utilizar avatares de IA realistas e a funcionalidade de texto para vídeo. Isso permite a produção eficiente de conteúdo profissional e envolvente para todas as suas necessidades de conformidade.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para colaboração em equipe e fluxos de trabalho de aprovação de vídeos?

O HeyGen fornece ferramentas robustas de colaboração em equipe, permitindo que vários usuários contribuam e revisem vídeos de aprovação de conformidade de forma contínua. Suas opções versáteis de exportação e potencial para integração com LMS garantem que seu conteúdo se encaixe nos fluxos de trabalho técnicos existentes.

O HeyGen suporta personalização de marca e vários formatos para criação de vídeos de conformidade?

Sim, o HeyGen permite que você crie vídeos de conformidade com controle total de marca, incluindo logotipos e cores, usando uma ampla gama de modelos e cenas de vídeo. Você também pode adicionar legendas e narrações personalizadas para maior clareza.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de microaprendizagem para diversas exigências de conformidade?

O HeyGen é um criador eficaz de vídeos de conformidade para desenvolver vídeos de microaprendizagem concisos adaptados a requisitos específicos de conformidade. Suas capacidades multilíngues permitem que você alcance equipes globais diversas com conteúdo de vídeo personalizado de forma eficiente.

