Sim, enquanto o HeyGen se destaca na geração de vídeos, suas ferramentas ajudam você a implementar uma estratégia de conteúdo de vídeo otimizada. Você pode facilmente adicionar descrições de vídeo precisas e tags de vídeo relevantes informadas por sua análise de concorrentes no YouTube, melhorando a descobribilidade por meio de palavras-chave de SEO eficazes.