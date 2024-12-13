Impulsione seu negócio ao criar vídeos de estratégia de compensação

Transforme sua expertise em compensação em vídeos atraentes instantaneamente usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, promovendo uma cultura de compensação vencedora.

389/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para funcionários e gerentes de equipe, explorando as nuances da cultura de compensação e oferecendo conselhos práticos sobre como fazer mudanças positivas na cultura de compensação dentro de uma organização. Empregue um tom amigável e de apoio, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir de forma eficiente uma apresentação clara e orientada por mensagens.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo humorístico, mas informativo, de 30 segundos para novos contratados ou equipe geral, com o objetivo de explicar o básico da compensação como se você precisasse explicá-lo para um Alien. O estilo visual e de áudio deve ser leve e usar gráficos ilustrativos simples, aprimorados pela geração de Narração clara para transmitir ideias complexas de forma acessível.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo prático de 90 segundos voltado para candidatos a emprego e consultores de carreira, fornecendo dicas essenciais para candidatos a emprego relacionadas ao entendimento e negociação de estratégia de compensação. O estilo visual deve ser limpo e empoderador, garantindo máxima acessibilidade e compreensão através de Legendas automáticas geradas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Estratégia de Compensação

Comunique claramente sua estratégia e cultura de compensação vencedora para funcionários e candidatos com vídeos envolventes e profissionais, aumentando a compreensão e o engajamento sem esforço.

1
Step 1
Selecione um Avatar de IA
Escolha um avatar de IA expressivo para ser o rosto do seu vídeo de estratégia de compensação. Este apresentador virtual adiciona um toque humano, tornando informações complexas acessíveis e envolventes para seu público.
2
Step 2
Roteirize Seu Conteúdo
Desenvolva um roteiro claro e conciso que descreva sua estratégia de compensação vencedora. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para transformar suas palavras escritas em uma apresentação dinâmica sem esforço.
3
Step 3
Personalize Branding e Visuais
Eleve o profissionalismo do seu vídeo aplicando a identidade da sua empresa. Use controles de Branding para incorporar logotipos, cores e fontes personalizadas, garantindo que seu vídeo de compensação esteja perfeitamente alinhado com a imagem corporativa.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Após aperfeiçoar seu vídeo, use a geração de Narração do HeyGen para criar áudio de alta qualidade. Em seguida, exporte seu vídeo de estratégia de compensação, pronto para informar e engajar seus funcionários ou potenciais candidatos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunicar Cultura de Compensação

.

Crie rapidamente vídeos atraentes para articular sua cultura de compensação externamente, atraindo talentos de ponta e reforçando os valores da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de estratégia de compensação?

O HeyGen capacita você a "criar vídeos de estratégia de compensação" de forma eficiente usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso simplifica o processo de explicar informações complexas de "compensação", tornando sua "estratégia de compensação vencedora" acessível e compreensível para todos.

Quais capacidades o HeyGen oferece para explicar a cultura de compensação?

Os avatares de IA do HeyGen e os modelos personalizáveis oferecem uma maneira atraente de articular sua "cultura de compensação". Você pode gerar vídeos envolventes, completos com geração de narração e legendas, garantindo uma comunicação clara, semelhante a ter um especialista como "Dan do RH" explicando claramente.

Por que o HeyGen é ideal para comunicar sua estratégia de compensação aos funcionários?

O HeyGen é ideal porque permite que as empresas comuniquem profissionalmente sua "estratégia de compensação" com branding consistente e visuais envolventes. Isso melhora a compreensão e o compromisso dos funcionários, o que, em última análise, "impulsiona seus negócios" com iniciativas de "compensação".

O HeyGen pode facilitar a realização de mudanças nas comunicações de cultura de compensação?

Sim, o HeyGen facilita a "realização de mudanças nas comunicações de cultura de compensação". Com edição flexível de texto-para-vídeo e uma rica biblioteca de mídia, você pode atualizar rapidamente o conteúdo para refletir novas políticas de "compensação" ou fornecer "dicas para candidatos a emprego", garantindo que sua mensagem esteja sempre atual e relevante.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo