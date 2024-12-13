Crie Vídeos para Reuniões Gerais da Empresa: Envolva Sua Equipe

Produza reuniões virtuais de alta qualidade e envolventes mais rapidamente usando avatares de IA para uma comunicação no local de trabalho sem interrupções.

382/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de recapitulação atraente de 60 segundos após uma reunião geral, projetado para funcionários e partes interessadas que não puderam comparecer, resumindo efetivamente decisões-chave e direções futuras. Empregue o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para articular pontos complexos de forma clara, apresentado por um avatar de IA profissional, garantindo que seu conteúdo multimídia seja facilmente digerível e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 30 segundos abordando perguntas frequentes da sua recente reunião geral da empresa, adaptado para todos os funcionários que buscam esclarecimentos rápidos. Incorpore Legendas claras para melhorar a acessibilidade e aproveite o suporte da biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para ilustrar visualmente as respostas, tornando o segmento de perguntas e respostas interativo e divertido.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um segmento de vídeo poderoso de 40 segundos celebrando conquistas recentes da equipe ou anunciando novas iniciativas da empresa, destinado a inspirar e motivar todos os funcionários. Use o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para se ajustar perfeitamente a qualquer exibição, apresentando um avatar de IA carismático entregando as notícias contra um fundo de visuais inspiradores, criando reuniões virtuais verdadeiramente envolventes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos para Reuniões Gerais da Empresa

Crie reuniões virtuais envolventes com facilidade. Aproveite a IA para melhorar sua comunicação no local de trabalho e entregar atualizações impactantes para sua equipe.

1
Step 1
Escolha Sua Base Criativa
Selecione um modelo pronto para criar vídeos de reuniões gerais da empresa de forma eficiente para sua equipe.
2
Step 2
Crie Sua Mensagem com IA
Utilize o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para articular seus anúncios principais e reuniões virtuais envolventes.
3
Step 3
Aprimore a Presença da Sua Marca
Aplique as cores e o logotipo exclusivos da sua marca usando os controles de branding para garantir uma comunicação profissional no local de trabalho.
4
Step 4
Entregue Seu Vídeo Final
Exporte seu vídeo final de reunião geral em várias proporções de aspecto, garantindo que esteja pronto para qualquer serviço de streaming ou plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Criação de Conteúdo para Alcance Global

.

Produza conteúdo diversificado de forma eficiente para suas reuniões virtuais, garantindo que todos os funcionários em todo o mundo recebam comunicações consistentes e de alta qualidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar reuniões virtuais envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos atraentes para reuniões gerais da empresa com avatares de IA personalizados e conteúdo multimídia dinâmico, transformando reuniões padrão em reuniões virtuais verdadeiramente envolventes. Isso permite uma narrativa rica e uma comunicação no local de trabalho mais eficaz sem configurações complexas.

O que torna a HeyGen ideal para gravação eficiente de eventos e criação de conteúdo?

A HeyGen simplifica o processo de gravação de eventos convertendo roteiros diretamente em vídeo usando IA. Seus modelos intuitivos e cenas diversificadas permitem a criação rápida de conteúdo multimídia de alta qualidade, ajudando você a economizar tempo e recursos valiosos.

A HeyGen pode personalizar o conteúdo de vídeo para a narrativa da minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores e estilos visuais específicos em todo o seu conteúdo multimídia. Isso garante uma presença de marca consistente e aprimora sua narrativa para efetivamente expandir seu público.

Como a HeyGen garante que meu conteúdo de vídeo alcance um público mais amplo?

A HeyGen amplia o alcance do público oferecendo legendas automáticas e geração de narração, tornando seu conteúdo multimídia acessível a diversos públicos globalmente. Isso expande suas possibilidades de comunicação, apoiando uma comunicação eficaz no local de trabalho em várias preferências linguísticas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo