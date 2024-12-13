Crie Vídeos de História da Empresa: Narrativa Autêntica Facilitada

Crie vídeos de história corporativa envolventes com narrativa autêntica, aproveitando nossos poderosos Modelos e cenas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma visão geral dinâmica de 45 segundos sobre a história corporativa para cativar potenciais investidores e clientes-chave. Este vídeo deve utilizar a geração de narração do HeyGen para narrar um modelo de linha do tempo visual elegante e orientado por dados, destacando conquistas significativas de crescimento e aspirações futuras com um tom profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos sobre a história para funcionários internos, reconhecendo suas contribuições coletivas. Aproveitando os avatares de IA do HeyGen para narração dinâmica ou depoimentos simulados, o estilo visual deve ser colaborativo e celebrativo, acompanhado por música animada para fomentar o espírito de equipe e orgulho, tornando-se efetivamente uma peça de história corporativa atraente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos sobre a história da empresa para a seção 'Sobre Nós' do seu site, direcionado ao público em geral e visitantes do site. Este vídeo deve ser visualmente rico e informativo, incorporando ativos históricos da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen, apresentado com uma narração polida para oferecer uma visão geral atraente da evolução da empresa, semelhante a um vídeo de aula de História conciso.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de História da Empresa

Crie vídeos de história da empresa envolventes com facilidade. Aproveite as ferramentas intuitivas do HeyGen para dar vida à sua narrativa corporativa através de uma narrativa autêntica.

1
Step 1
Escolha um Modelo Inicial
Escolha entre uma seleção diversificada de "Modelos e cenas", incluindo modelos de linha do tempo, para estabelecer rapidamente a estrutura visual e narrativa do seu vídeo de história da empresa.
2
Step 2
Carregue Seus Ativos Históricos
Carregue suas fotos e vídeos históricos autênticos na "Biblioteca de mídia/suporte de estoque". Isso preenche seu projeto com ativos visuais cruciais para sua história corporativa.
3
Step 3
Adicione Narração com IA
Integre "Avatares de IA" para apresentar marcos importantes, gerando narrações profissionais a partir do seu roteiro. Isso traz a história da sua empresa à vida com uma narrativa envolvente e autêntica.
4
Step 4
Exporte Sua Criação Final
Finalize seu vídeo com os ajustes necessários, depois utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para preparar seu vídeo de história da empresa concluído para compartilhamento perfeito em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Marcos da Empresa nas Redes Sociais

Converta rapidamente a história da empresa em vídeos curtos e envolventes para redes sociais e clipes para compartilhar marcos e conquistas sem esforço.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes sobre a história da empresa?

O HeyGen capacita você a criar vídeos envolventes sobre a história da empresa com facilidade. Aproveite os avatares de IA e as capacidades de texto para vídeo para transformar seu roteiro em uma experiência autêntica de narrativa, dando vida à história corporativa para os espectadores.

O HeyGen oferece modelos para vídeos de história corporativa?

Sim, o HeyGen fornece uma variedade de modelos de vídeo profissionais e cenas projetadas para iniciar a criação do seu vídeo de história corporativa. Esses modelos de linha do tempo simplificam o processo, permitindo que você se concentre na sua narrativa e produza vídeos de história polidos rapidamente.

Como posso garantir que meus vídeos de história da empresa reflitam nossa marca?

O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores específicas e fontes de forma harmoniosa nos seus vídeos de história da empresa. Isso garante uma presença de marca consistente e profissional ao longo da sua narrativa de história corporativa, reforçando sua identidade.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para enriquecer vídeos de história?

O HeyGen inclui uma biblioteca de mídia abrangente e ferramentas de edição, permitindo que você incorpore facilmente imagens, clipes de vídeo e animações de texto nos seus vídeos de história. Você também pode gerar narrações e adicionar legendas, aprimorando sua narrativa autêntica para uma experiência de visualização mais rica.

