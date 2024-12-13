Sim, o HeyGen é ideal para transformar um manual de políticas ou lista de perguntas em conteúdo de vídeo envolvente, explicando claramente as normas de comunicação para sua equipe. Isso garante que todos compreendam as normas estabelecidas, desde a etiqueta de Email até chamadas de vídeo, promovendo comunicação clara mesmo durante mudanças rápidas no ambiente de trabalho.