Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Colaboração Instantaneamente

Aumente a produtividade da equipe e simplifique seu fluxo de trabalho de produção de vídeo usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 45 segundos para gerentes de projeto e produtores de vídeo, detalhando o fluxo de trabalho de produção de vídeo simplificado e o ciclo de feedback integrado dentro do HeyGen. Utilize uma estética visual limpa e profissional com narração clara e articulada, destacando os ganhos de eficiência alcançados usando o recurso de Legendas para acessibilidade e revisão.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos para equipes de vendas e gerentes de sucesso do cliente, ilustrando como a mensagem personalizada pode ser escalada sem esforço com os avatares de IA da HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e conversacional, focando na conexão humana facilitada pelo recurso de avatares de IA, tornando cada mensagem única.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo acelerado de 30 segundos voltado para profissionais de marketing digital e proprietários de pequenas empresas, demonstrando a rápida criação de Vídeos de Campanha de Marketing impactantes diretamente de um roteiro simples. Utilize um estilo visual marcante e moderno com música de fundo energética, enfatizando a rapidez e facilidade de converter texto em um vídeo atraente usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Fluxo de Trabalho de Colaboração

Simplifique a produção de vídeo da sua equipe, melhore o feedback em tempo real e publique conteúdo envolvente e alinhado à marca com recursos colaborativos poderosos.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma ampla gama de modelos com tecnologia de IA para rapidamente definir o cenário para seu vídeo de fluxo de trabalho de colaboração, garantindo um ponto de partida consistente para todos os membros da equipe.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Preencha suas cenas com visuais dinâmicos, adicione roteiros para os avatares de IA narrarem e integre mídia da sua biblioteca para adaptar a mensagem de forma eficaz para a colaboração em vídeo.
3
Step 3
Itere com Feedback da Equipe
Facilite a colaboração em tempo real compartilhando rascunhos e incorporando feedback diretamente na plataforma, garantindo que cada membro da equipe possa contribuir para o refinamento do vídeo.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu fluxo de trabalho de produção de vídeo exportando sua obra-prima colaborativa em vários formatos e resoluções, pronta para distribuição perfeita em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Sucesso do Cliente

Produza rapidamente histórias de sucesso de clientes como parte do seu fluxo de trabalho de colaboração em vídeos de marketing ou vendas, engajando efetivamente os espectadores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de campanha de marketing?

O HeyGen permite que você gere rapidamente Vídeos de Campanha de Marketing envolventes usando modelos com tecnologia de IA e mensagens personalizadas. Isso possibilita a criação eficiente de conteúdo e melhora o engajamento do público sem fluxos de trabalho complexos de produção de vídeo.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados para transformar texto em vídeo a partir de roteiros, com geração de narração natural. Isso simplifica seu fluxo de trabalho de produção de vídeo, tornando o conteúdo de vídeo sofisticado acessível e eficiente de produzir.

O HeyGen pode simplificar a colaboração em vídeo para equipes remotas?

O HeyGen apoia a colaboração eficiente em vídeo oferecendo um ambiente de edição robusto baseado em nuvem que simplifica o fluxo de trabalho de produção de vídeo. Isso capacita a colaboração remota, permitindo que as equipes criem vídeos de alta qualidade de forma perfeita.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em todo o conteúdo de vídeo?

O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você integre seu logotipo específico, cores da marca e mensagens personalizadas em cada vídeo. Isso garante que todo o seu conteúdo mantenha uma identidade de marca consistente e profissional, aumentando significativamente o engajamento do público.

