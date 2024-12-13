Crie Vídeos de Ferramentas de Colaboração: Simplifique Seu Fluxo de Trabalho

Aumente a eficiência do fluxo de trabalho e crie vídeos envolventes para equipes remotas usando o poderoso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

441/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo moderno e dinâmico de 45 segundos, projetado para Equipes Criativas Remotas e Híbridas, mostrando como as Legendas do HeyGen facilitam loops de feedback de vídeo eficazes e permitem anotações precisas dos vídeos. A estética visual deve ser envolvente, acompanhada por uma narração animada e amigável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso e autoritário de 90 segundos voltado para Líderes Técnicos e Diretores de TI, destacando como os Modelos & cenas e a geração de Narração do HeyGen simplificam o controle de versão complexo e otimizam os fluxos de trabalho de aprovação. O estilo visual deve ser orientado por dados, acompanhado por uma narração precisa e técnica.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo limpo, rápido e orientado a benefícios de 30 segundos para Pequenos Empresários e Equipes de Vendas, ilustrando como o redimensionamento de Proporção & exportações do HeyGen apoia a gravação de tela eficaz e integrações perfeitas com ferramentas existentes. Este vídeo deve apresentar uma voz clara e persuasiva, tornando a solução imediatamente compreensível.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Ferramentas de Colaboração

Produza de forma eficiente conteúdo de vídeo envolvente para destacar os recursos e benefícios de suas ferramentas de colaboração para qualquer público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce a mensagem e a estrutura do seu vídeo. Com o HeyGen, transforme seu texto em visuais envolventes sem esforço usando a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", economizando tempo e recursos na criação de conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de Vídeo
Aumente o apelo do seu vídeo selecionando um "avatar de IA" para apresentar seu roteiro. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o tom e estilo do seu vídeo de ferramentas de colaboração.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca aplicando "Controles de marca" personalizados. Integre seu logotipo, selecione cores da marca e adicione música de fundo para criar uma aparência profissional e coesa para a eficiência do fluxo de trabalho.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo Final
Produza seu vídeo em vários formatos adequados para diferentes plataformas usando "Redimensionamento de proporção & exportações". Compartilhe o produto final com sua equipe para facilitar um processo de revisão e aprovação de vídeo suave.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Guias Abrangentes de Ferramentas

.

Crie facilmente cursos e guias de vídeo detalhados para ferramentas de colaboração, garantindo ampla adoção e uso eficaz em equipes globais e remotas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen agiliza o processo de revisão e aprovação de vídeos?

O HeyGen melhora a colaboração da equipe ao facilitar loops de feedback de vídeo eficientes e fluxos de trabalho de aprovação. Isso agiliza significativamente o processo de revisão e aprovação de vídeos, aumentando a eficiência geral do fluxo de trabalho para seus projetos.

O HeyGen pode integrar-se com ferramentas de colaboração existentes para fluxos de trabalho de vídeo sem interrupções?

O HeyGen é projetado para suportar integrações perfeitas com várias plataformas, otimizando a eficiência do fluxo de trabalho para equipes remotas e híbridas. Isso permite uma incorporação suave nas suas ferramentas de colaboração e pipelines de criação de conteúdo existentes.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos eficazes de ferramentas de colaboração?

O HeyGen oferece recursos poderosos como avatares de IA e uma ampla gama de modelos & cenas para simplificar a criação de conteúdo de vídeo. Você pode facilmente criar vídeos atraentes de ferramentas de colaboração com controles de marca personalizados para atender às suas necessidades de comunicação.

O HeyGen oferece recursos para saída de vídeo diversificada e acessibilidade?

O HeyGen oferece recursos robustos para saída de vídeo diversificada, incluindo legendas automáticas para melhorar a acessibilidade. Além disso, fornece redimensionamento de proporção & exportações flexíveis para garantir que sua criação de conteúdo de vídeo seja perfeitamente adequada para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo