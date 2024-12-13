Crie Vídeos de Integração para Plataformas de Colaboração com Facilidade

Envolva novos contratados e simplifique o treinamento com vídeos de integração cativantes, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para conteúdo dinâmico.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de integração envolvente de 60 segundos para funcionários atuais, apresentando uma nova integração de LMS ou CRM na plataforma de colaboração existente. O estilo visual deve incorporar gráficos animados dinâmicos, uma narração energética gerada via geração de voz da HeyGen, e texto claro na tela para destacar as funcionalidades principais, garantindo uma curva de aprendizado suave.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de integração de 30 segundos projetado para mostrar a cultura vibrante da empresa e os valores fundamentais para candidatos em potencial e novos recrutas. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico, caloroso e convidativo, transmitindo um forte senso de pertencimento, com a narrativa habilmente elaborada usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir impacto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de microaprendizagem de 15 segundos demonstrando uma única funcionalidade avançada dentro de uma plataforma de colaboração, direcionado a usuários que buscam atualizações rápidas. O estilo visual deve ser acelerado e didático, com visuais nítidos, utilizando os robustos Modelos e cenas da HeyGen para "criar vídeos de integração" que sejam claros e diretos em sua instrução.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Integração para Plataformas de Colaboração

Crie facilmente vídeos de integração de funcionários envolventes para sua plataforma de colaboração, garantindo que novos contratados se adaptem rapidamente e prosperem com conteúdo personalizado.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre modelos com tecnologia de IA para iniciar rapidamente seus vídeos de integração de funcionários. Integre seu roteiro para transformar texto em cenas de vídeo profissionais com a capacidade de Texto para vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seus vídeos de integração selecionando diversos avatares de IA e ajustando sua aparência para corresponder à sua marca. Adicione mídia personalizada da biblioteca da HeyGen ou faça upload do seu próprio material para ilustrar as principais funcionalidades da sua plataforma de colaboração.
3
Step 3
Aprimore e Marque
Aplique a identidade visual da sua empresa usando controles de Branding para incorporar logotipos e cores da marca, tornando seus vídeos de integração da plataforma de colaboração coesos. Gere narrações claras e adicione legendas para garantir acessibilidade e clareza.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de integração envolventes ajustando o redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas. Exporte seu vídeo no formato desejado, pronto para integração perfeita no seu LMS ou compartilhamento direto com novos contratados para otimizar sua experiência.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive a Cultura e o Moral da Empresa

Compartilhe os valores, a missão e histórias inspiradoras da sua empresa por meio de vídeos gerados por IA para dar as boas-vindas e motivar efetivamente novos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração envolventes para novos contratados?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de integração envolventes que introduzem efetivamente novos contratados à cultura e valores da sua empresa. Utilize nossos avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para produzir vídeos de integração de funcionários de forma eficiente.

Quais recursos a HeyGen oferece para simplificar a criação de vídeos de integração?

A HeyGen oferece modelos com tecnologia de IA e avatares de IA avançados para simplificar significativamente o processo de criação de vídeos. Você pode gerar narrações com som natural diretamente do seu roteiro, tornando simples a produção de conteúdo de alta qualidade.

É possível personalizar a marca dos vídeos de integração feitos com a HeyGen?

Com certeza. A HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais em seus vídeos de integração. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todas as suas comunicações com funcionários.

Com que rapidez posso criar vídeos de integração de alta qualidade usando a HeyGen?

Com a plataforma intuitiva da HeyGen, você pode rapidamente criar vídeos de integração a partir de um simples roteiro usando nosso recurso de texto para vídeo. Essa eficiência permite que você produza rapidamente conteúdo profissional e informativo para as necessidades da sua equipe.

