Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de integração envolvente de 60 segundos para funcionários atuais, apresentando uma nova integração de LMS ou CRM na plataforma de colaboração existente. O estilo visual deve incorporar gráficos animados dinâmicos, uma narração energética gerada via geração de voz da HeyGen, e texto claro na tela para destacar as funcionalidades principais, garantindo uma curva de aprendizado suave.
Desenvolva um vídeo de integração de 30 segundos projetado para mostrar a cultura vibrante da empresa e os valores fundamentais para candidatos em potencial e novos recrutas. O estilo visual e de áudio deve ser autêntico, caloroso e convidativo, transmitindo um forte senso de pertencimento, com a narrativa habilmente elaborada usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para garantir impacto.
Produza um vídeo de microaprendizagem de 15 segundos demonstrando uma única funcionalidade avançada dentro de uma plataforma de colaboração, direcionado a usuários que buscam atualizações rápidas. O estilo visual deve ser acelerado e didático, com visuais nítidos, utilizando os robustos Modelos e cenas da HeyGen para "criar vídeos de integração" que sejam claros e diretos em sua instrução.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção na Integração.
Melhore o aprendizado e a retenção de novos contratados criando vídeos de integração envolventes, com tecnologia de IA, que cativam seu público.
Escale a Produção de Vídeos de Integração.
Produza rapidamente um grande volume de vídeos de integração personalizados para diversos cargos, garantindo treinamento consistente e acessível para todos os novos contratados.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de integração envolventes para novos contratados?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de integração envolventes que introduzem efetivamente novos contratados à cultura e valores da sua empresa. Utilize nossos avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo para produzir vídeos de integração de funcionários de forma eficiente.
Quais recursos a HeyGen oferece para simplificar a criação de vídeos de integração?
A HeyGen oferece modelos com tecnologia de IA e avatares de IA avançados para simplificar significativamente o processo de criação de vídeos. Você pode gerar narrações com som natural diretamente do seu roteiro, tornando simples a produção de conteúdo de alta qualidade.
É possível personalizar a marca dos vídeos de integração feitos com a HeyGen?
Com certeza. A HeyGen fornece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais em seus vídeos de integração. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todas as suas comunicações com funcionários.
Com que rapidez posso criar vídeos de integração de alta qualidade usando a HeyGen?
Com a plataforma intuitiva da HeyGen, você pode rapidamente criar vídeos de integração a partir de um simples roteiro usando nosso recurso de texto para vídeo. Essa eficiência permite que você produza rapidamente conteúdo profissional e informativo para as necessidades da sua equipe.