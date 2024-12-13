A HeyGen simplifica todo o processo de edição de vídeo para criar conteúdo de vídeo como cursos de vídeo online. Desde a conversão de roteiro para vídeo com avatares de IA e narrações até a adição de controles de marca e legendas, a HeyGen fornece todas as ferramentas para produzir vídeos de programação polidos com qualidade de áudio consistente e apelo visual.