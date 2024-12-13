Crie Vídeos de Treinamento de Código de Conduta em Minutos
Crie treinamentos de conformidade e ética envolventes e acessíveis em minutos. Aproveite avatares de IA para cenários realistas e tomada de decisões éticas.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo explicativo animado de 45 segundos direcionado a gerentes de RH que precisam criar rapidamente conteúdo de treinamento de conformidade. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e direto, incorporando cenas com a marca que se alinham à identidade da empresa, entregues com um tom confiante e informativo. A capacidade do HeyGen de integrar cenas com a marca permite a criação rápida de conteúdo reconhecível.
Produza um vídeo de treinamento de funcionários baseado em histórias animadas de 90 segundos que aborda dilemas comuns no local de trabalho, adequado para todos os funcionários que buscam vídeos de treinamento ético aprimorados. A narrativa visual deve ser envolvente e relacionável, retratando cenários com resoluções positivas, apoiada por uma narração clara e empática. Este vídeo pode ser gerado de forma eficiente usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro.
Crie um vídeo conciso de 30 segundos impulsionado por IA para uma força de trabalho diversificada, especificamente projetado para tornar atualizações complexas de políticas acessíveis ao treinamento. A apresentação visual deve ser dinâmica e inclusiva, apresentando texto na tela e uma voz amigável e acolhedora, aproveitando ao máximo o recurso de legendas do HeyGen para um alcance mais amplo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Treinamento de Código de Conduta Globalmente.
Produza mais vídeos de treinamento de código de conduta de forma eficiente, alcançando equipes globais diversas com conteúdo multilíngue e acessível.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Conformidade.
Aproveite a IA para criar vídeos de código de conduta baseados em histórias que melhoram significativamente a atenção e a retenção de conhecimento dos funcionários.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento de código de conduta envolventes?
O HeyGen capacita você a transformar treinamentos de conformidade monótonos em conteúdos envolventes usando avatares de IA e cenas com a marca. Você pode personalizar facilmente o conteúdo de treinamento com cenários realistas para um treinamento de funcionários baseado em histórias impactantes.
O que torna os vídeos impulsionados por IA do HeyGen ideais para treinamento de conformidade?
O HeyGen utiliza vídeos impulsionados por IA para simplificar a criação de treinamentos de conformidade cruciais, permitindo que você produza conteúdo de alta qualidade em minutos. Isso garante que sua força de trabalho receba treinamento consistente e acessível de forma eficiente.
Posso personalizar vídeos de treinamento ético com dilemas específicos do local de trabalho usando o HeyGen?
Absolutamente, o HeyGen permite que você personalize totalmente o conteúdo de treinamento, incorporando cenários realistas e dilemas comuns do local de trabalho. Isso ajuda os funcionários a praticar a tomada de decisões éticas por meio de exemplos relevantes e práticos.
Como o HeyGen apoia o treinamento ético acessível e multilíngue?
O HeyGen oferece narrações multilíngues e legendas, tornando seus vídeos de treinamento ético universalmente acessíveis a uma força de trabalho diversificada. Isso garante comunicação clara e compreensão abrangente em todos os grupos de funcionários.