crie vídeos básicos de CMS com IA
Produza rapidamente vídeos de treinamento de CMS claros, cobrindo login e edição. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para explicações envolventes.
Desenvolva um módulo de treinamento de 1,5 minuto direcionado a editores de conteúdo já familiarizados com funcionalidades básicas de CMS, focando no processo de criação de novas páginas e organização de conteúdo dentro de seções. O vídeo empregará um estilo visual de gravação de tela passo a passo com destaques claros, garantindo um tom envolvente e instrutivo entregue via Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma mensagem consistente. Isso ajuda os usuários a expandirem seu entendimento sobre a organização do Omni CMS.
Desenvolva um tutorial conciso de 90 segundos para equipes de marketing encarregadas de gerenciar ativos do site, cobrindo especificamente como fazer upload e utilizar imagens, incluindo funções básicas do editor de imagens. Uma apresentação dinâmica e visualmente atraente com avatares de IA explicando o processo captará a atenção, apoiada por um estilo de áudio animado e informativo e música de fundo para tornar o aprendizado agradável. Isso demonstra uma gestão eficaz de ativos dentro do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo.
Crie um guia avançado de 2 minutos para administradores e desenvolvedores web, detalhando o uso eficaz de snippets e o processo de publicação de conteúdo, além de navegar pela navegação lateral para uma gestão eficiente do site. A apresentação visual contará com compartilhamentos de tela detalhados e navegação clara da interface, oferecendo explicações concisas com um estilo de áudio autoritário e medido, aprimorado por legendas incorporadas para acessibilidade. Este vídeo visa otimizar as sessões de treinamento do Omni CMS para usuários técnicos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Conteúdo de Treinamento.
Produza rapidamente um grande volume de vídeos de treinamento de CMS e tutoriais para um onboarding eficiente de usuários.
Aumente a Eficácia do Aprendizado.
Utilize IA para criar vídeos dinâmicos de fundamentos de CMS, garantindo maior engajamento e melhor retenção de conceitos técnicos.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento do Omni CMS?
O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e conversão de texto para vídeo a partir de roteiros para produzir eficientemente vídeos de treinamento de alta qualidade do "Omni CMS." Este processo simplifica o desenvolvimento de vídeos atraentes de "criação de vídeos básicos de CMS" para qualquer "Sistema de Gerenciamento de Conteúdo."
Quais recursos o HeyGen oferece para demonstrar tarefas técnicas de CMS?
O HeyGen permite a demonstração clara de tarefas técnicas como "edição," "publicação" e "criação de novas páginas" dentro de suas "sessões de treinamento de CMS." A geração precisa de "narração" e a clareza visual garantem que seu público entenda cada etapa das funções da "barra de ferramentas de edição."
Posso integrar branding personalizado nos meus vídeos básicos de CMS com o HeyGen?
Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus "vídeos básicos de CMS" reflitam a identidade da sua organização. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores específicas da marca em todas as suas "sessões de treinamento de CMS."
Como o HeyGen simplifica a adição de elementos visuais como imagens e seções aos tutoriais do Omni CMS?
A robusta biblioteca de mídia e suporte a estoque do HeyGen tornam simples integrar elementos visuais relevantes, incluindo "imagens," "seções" de exemplo ou "ativos," em seus tutoriais do "Omni CMS." Você pode gerenciar e exibir eficientemente esses visuais para melhorar o aprendizado.