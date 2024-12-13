crie vídeos básicos de CMS com IA

Produza rapidamente vídeos de treinamento de CMS claros, cobrindo login e edição. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para explicações envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de treinamento de 1,5 minuto direcionado a editores de conteúdo já familiarizados com funcionalidades básicas de CMS, focando no processo de criação de novas páginas e organização de conteúdo dentro de seções. O vídeo empregará um estilo visual de gravação de tela passo a passo com destaques claros, garantindo um tom envolvente e instrutivo entregue via Texto-para-vídeo a partir de roteiro para uma mensagem consistente. Isso ajuda os usuários a expandirem seu entendimento sobre a organização do Omni CMS.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial conciso de 90 segundos para equipes de marketing encarregadas de gerenciar ativos do site, cobrindo especificamente como fazer upload e utilizar imagens, incluindo funções básicas do editor de imagens. Uma apresentação dinâmica e visualmente atraente com avatares de IA explicando o processo captará a atenção, apoiada por um estilo de áudio animado e informativo e música de fundo para tornar o aprendizado agradável. Isso demonstra uma gestão eficaz de ativos dentro do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia avançado de 2 minutos para administradores e desenvolvedores web, detalhando o uso eficaz de snippets e o processo de publicação de conteúdo, além de navegar pela navegação lateral para uma gestão eficiente do site. A apresentação visual contará com compartilhamentos de tela detalhados e navegação clara da interface, oferecendo explicações concisas com um estilo de áudio autoritário e medido, aprimorado por legendas incorporadas para acessibilidade. Este vídeo visa otimizar as sessões de treinamento do Omni CMS para usuários técnicos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos Básicos de CMS

Aprenda a produzir de forma eficiente tutoriais em vídeo claros e envolventes para os fundamentos do Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (CMS) usando os recursos poderosos do HeyGen.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo e Escolha Seu Avatar de IA
Comece elaborando seu roteiro para os fundamentos do CMS, cobrindo tópicos como os fundamentos do 'Sistema de Gerenciamento de Conteúdo'. Em seguida, selecione entre os diversos avatares de IA do HeyGen para apresentar seu conteúdo.
Step 2
Adicione Visuais e Branding às Suas Cenas
Integre capturas de tela relevantes do seu CMS usando a biblioteca de mídia do HeyGen para ilustrar tópicos como a 'barra de ferramentas de edição'. Personalize com as cores e logotipos da sua marca.
Step 3
Refine o Áudio com Narração
Aproveite a geração de narração do HeyGen para explicar claramente conceitos para tópicos como 'publicação'. Garanta que suas instruções sejam fáceis de seguir para todos os aprendizes.
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez que seus 'vídeos de treinamento do Omni CMS' estejam polidos, use as opções de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para prepará-los para distribuição em várias plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Distribua Informações Chave Rapidamente

Transforme longas sessões de treinamento de CMS em clipes concisos e envolventes para referência rápida em recursos como login ou criação de páginas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento do Omni CMS?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e conversão de texto para vídeo a partir de roteiros para produzir eficientemente vídeos de treinamento de alta qualidade do "Omni CMS." Este processo simplifica o desenvolvimento de vídeos atraentes de "criação de vídeos básicos de CMS" para qualquer "Sistema de Gerenciamento de Conteúdo."

Quais recursos o HeyGen oferece para demonstrar tarefas técnicas de CMS?

O HeyGen permite a demonstração clara de tarefas técnicas como "edição," "publicação" e "criação de novas páginas" dentro de suas "sessões de treinamento de CMS." A geração precisa de "narração" e a clareza visual garantem que seu público entenda cada etapa das funções da "barra de ferramentas de edição."

Posso integrar branding personalizado nos meus vídeos básicos de CMS com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus "vídeos básicos de CMS" reflitam a identidade da sua organização. Você pode facilmente incorporar seu logotipo e cores específicas da marca em todas as suas "sessões de treinamento de CMS."

Como o HeyGen simplifica a adição de elementos visuais como imagens e seções aos tutoriais do Omni CMS?

A robusta biblioteca de mídia e suporte a estoque do HeyGen tornam simples integrar elementos visuais relevantes, incluindo "imagens," "seções" de exemplo ou "ativos," em seus tutoriais do "Omni CMS." Você pode gerenciar e exibir eficientemente esses visuais para melhorar o aprendizado.

