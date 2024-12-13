Crie Vídeos de Segurança em Ensaios Clínicos: Aumente a Conformidade
Capacite suas equipes de estudo com vídeos de demonstração claros e concisos para protocolos de segurança críticos, utilizando avatares de IA para tornar tópicos complexos envolventes.
Para novos funcionários de pesquisa clínica, um vídeo instrutivo de 90 segundos detalhando os Fundamentos e Coleta de Eventos Adversos seria inestimável dentro da pesquisa clínica. O estilo visual deve ser envolvente, empregando elementos semelhantes a infográficos e narração concisa e informativa, ainda mais aprimorada pelos modelos e cenas da HeyGen e a inclusão automática de legendas para acessibilidade.
Desenvolva um vídeo de demonstração focado de 45 segundos para o pessoal de gerenciamento de dados sobre o processo prático de Redação de PHI. A apresentação visual precisa ser limpa, precisa e passo a passo, talvez incorporando filmagens de arquivo ou suporte de biblioteca de mídia para ilustrar o processo de redação, tudo roteirizado em uma narração usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.
Crie um vídeo dinâmico de resumo de 30 segundos direcionado a investigadores experientes, destacando os principais aspectos das Desvios na Pesquisa Clínica. Esta visão geral de alto nível deve apresentar uma voz confiante e autoritária, empregando visuais dinâmicos, e pode ser facilmente adaptada para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Vídeos de Treinamento Clínico Abrangentes.
Desenvolva de forma eficiente extensas bibliotecas de vídeos de treinamento para pesquisa clínica, garantindo informações consistentes e acessíveis de ensaios clínicos para equipes de estudo globalmente.
Simplifique Informações Complexas de Segurança Clínica.
Utilize IA para simplificar conceitos médicos intrincados para vídeos de segurança em ensaios clínicos, melhorando a compreensão e a conformidade entre todo o pessoal de pesquisa.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de segurança em ensaios clínicos?
A HeyGen permite a produção rápida de vídeos de segurança em ensaios clínicos envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso agiliza o desenvolvimento de vídeos de treinamento cruciais para pesquisa clínica, melhorando a clareza e a experiência do usuário.
Que tipos de vídeos de treinamento em pesquisa clínica a HeyGen pode ajudar a produzir?
A HeyGen é ideal para gerar diversos vídeos de treinamento em pesquisa clínica, incluindo módulos sobre Consentimento Informado, Fundamentos e Coleta de Eventos Adversos, Fundamentos de Eventos Adversos Graves e Desvios na Pesquisa Clínica. Seus recursos robustos apoiam a criação de vídeos abrangentes de informações e demonstrações de ensaios clínicos.
A HeyGen pode ajudar as equipes de estudo a padronizar as informações de ensaios clínicos?
Sim, a HeyGen capacita as equipes de estudo a criar informações de ensaios clínicos consistentes e profissionais por meio de seus controles de marca, modelos e capacidades de texto para vídeo. Isso garante uma mensagem unificada em todos os vídeos curtos e materiais de treinamento para pesquisa clínica.
Como a HeyGen melhora a experiência do usuário para treinamento em pesquisa clínica?
A HeyGen melhora significativamente a experiência do usuário transformando dados complexos de pesquisa clínica em vídeos curtos facilmente digeríveis com narrações geradas por IA e legendas. Essa abordagem torna as informações essenciais de ensaios clínicos mais acessíveis e envolventes para todas as partes interessadas.