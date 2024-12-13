Crie Vídeos de Segurança em Ensaios Clínicos: Aumente a Conformidade

Capacite suas equipes de estudo com vídeos de demonstração claros e concisos para protocolos de segurança críticos, utilizando avatares de IA para tornar tópicos complexos envolventes.

327/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para novos funcionários de pesquisa clínica, um vídeo instrutivo de 90 segundos detalhando os Fundamentos e Coleta de Eventos Adversos seria inestimável dentro da pesquisa clínica. O estilo visual deve ser envolvente, empregando elementos semelhantes a infográficos e narração concisa e informativa, ainda mais aprimorada pelos modelos e cenas da HeyGen e a inclusão automática de legendas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de demonstração focado de 45 segundos para o pessoal de gerenciamento de dados sobre o processo prático de Redação de PHI. A apresentação visual precisa ser limpa, precisa e passo a passo, talvez incorporando filmagens de arquivo ou suporte de biblioteca de mídia para ilustrar o processo de redação, tudo roteirizado em uma narração usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de resumo de 30 segundos direcionado a investigadores experientes, destacando os principais aspectos das Desvios na Pesquisa Clínica. Esta visão geral de alto nível deve apresentar uma voz confiante e autoritária, empregando visuais dinâmicos, e pode ser facilmente adaptada para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Segurança em Ensaios Clínicos

Desenvolva vídeos de treinamento claros, envolventes e precisos para protocolos de segurança em pesquisa clínica, aproveitando a IA para melhorar a experiência de aprendizado das equipes de estudo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento de Segurança
Comece elaborando um roteiro preciso detalhando informações essenciais de ensaios clínicos. Em seguida, selecione um avatar de IA para apresentar seu conteúdo usando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Adicione Visuais e Gere Narração
Enriqueça seu vídeo adicionando mídia relevante da biblioteca de mídia/suporte de estoque. A HeyGen gerará automaticamente uma narração profissional a partir do seu roteiro usando seu recurso de geração de narração.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Garanta a consistência da marca aplicando seu logotipo e cores usando controles de marca. Melhore a acessibilidade e a experiência do usuário adicionando automaticamente legendas aos seus vídeos de segurança.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Revise seu vídeo de segurança completo, garantindo que todos os detalhes da pesquisa clínica estejam precisos. Em seguida, exporte seus vídeos de demonstração no formato de proporção desejado, prontos para distribuição às equipes de estudo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Treinamento de Segurança

.

Aumente o engajamento e a retenção em vídeos de treinamento de segurança em ensaios clínicos, garantindo que informações críticas como Eventos Adversos sejam efetivamente absorvidas pelas equipes de estudo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de segurança em ensaios clínicos?

A HeyGen permite a produção rápida de vídeos de segurança em ensaios clínicos envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso agiliza o desenvolvimento de vídeos de treinamento cruciais para pesquisa clínica, melhorando a clareza e a experiência do usuário.

Que tipos de vídeos de treinamento em pesquisa clínica a HeyGen pode ajudar a produzir?

A HeyGen é ideal para gerar diversos vídeos de treinamento em pesquisa clínica, incluindo módulos sobre Consentimento Informado, Fundamentos e Coleta de Eventos Adversos, Fundamentos de Eventos Adversos Graves e Desvios na Pesquisa Clínica. Seus recursos robustos apoiam a criação de vídeos abrangentes de informações e demonstrações de ensaios clínicos.

A HeyGen pode ajudar as equipes de estudo a padronizar as informações de ensaios clínicos?

Sim, a HeyGen capacita as equipes de estudo a criar informações de ensaios clínicos consistentes e profissionais por meio de seus controles de marca, modelos e capacidades de texto para vídeo. Isso garante uma mensagem unificada em todos os vídeos curtos e materiais de treinamento para pesquisa clínica.

Como a HeyGen melhora a experiência do usuário para treinamento em pesquisa clínica?

A HeyGen melhora significativamente a experiência do usuário transformando dados complexos de pesquisa clínica em vídeos curtos facilmente digeríveis com narrações geradas por IA e legendas. Essa abordagem torna as informações essenciais de ensaios clínicos mais acessíveis e envolventes para todas as partes interessadas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo