Crie Vídeos de Treinamento para Clientes com Facilidade

Crie vídeos de treinamento para clientes envolventes em minutos. Utilize avatares de IA para apresentações dinâmicas, aumentando a compreensão sem filmagens complexas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de treinamento de cenário" de 2 minutos voltado para clientes existentes que estão tendo dificuldades com um recurso avançado específico. Este vídeo deve utilizar modelos e cenas dinâmicas para ilustrar vividamente casos de uso comuns e solucionar possíveis problemas, tornando informações complexas mais compreensíveis por meio de uma narrativa visual envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo tutorial de apresentador" de 45 segundos oferecendo uma dica rápida para ajudar os clientes a otimizar seu fluxo de trabalho. Adote um estilo visual energético e moderno com legendas em tela para destacar os principais pontos, tornando-o acessível e facilmente compreensível para clientes ocupados em várias plataformas após usar o recurso de legendas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um "vídeo de treinamento de cliente" de 1 minuto detalhando as melhores práticas para maximizar o valor do seu produto, gerado inteiramente a partir de um roteiro pré-escrito. O vídeo deve ter uma estética visual instrutiva e clara, talvez incorporando imagens de arquivo da biblioteca de mídia do HeyGen para reforçar conceitos-chave, garantindo orientação abrangente para todos os clientes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento para Clientes

Produza vídeos de treinamento para clientes impactantes que educam e envolvem seu público usando ferramentas de IA intuitivas e recursos inteligentes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando seu conteúdo de treinamento. Aproveite a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para transformar seu texto escrito diretamente em cenas de vídeo envolventes, garantindo clareza e precisão para seus clientes.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Aumente o engajamento selecionando entre uma variedade de avatares de IA profissionais e modelos pré-desenhados para representar sua marca e transmitir sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Legendas e Branding
Garanta compreensão universal adicionando facilmente legendas precisas aos seus vídeos. Você também pode aplicar as cores e o logotipo da sua marca para um visual consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento para clientes escolhendo a opção de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto ideal. Compartilhe seu vídeo profissional e de alta qualidade em todas as suas plataformas para educar seus clientes de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza rapidamente clipes tutoriais concisos

Crie rapidamente vídeos tutoriais curtos e envolventes para entregar dicas rápidas de aprendizado ou conteúdo suplementar para o treinamento de seus clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para minha equipe?

O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento envolventes com facilidade, usando avatares de IA avançados e texto para vídeo a partir de um roteiro. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeos de treinamento para produzir rapidamente conteúdo profissional que cativa seu público.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos de treinamento para clientes ou para a equipe?

Com certeza. O HeyGen é um criador de vídeos de treinamento versátil, perfeito para produzir tanto vídeos de treinamento para clientes quanto vídeos de treinamento interno para a equipe. Seus recursos permitem que você entregue vídeos tutoriais consistentes e de alta qualidade, adaptados para qualquer público.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para vídeos de treinamento animados?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento animados dinâmicos com avatares de IA personalizáveis e diversos modelos. Você também pode incorporar vídeos tutoriais de apresentadores de forma integrada, utilizar gravação de tela e adicionar legendas para maior acessibilidade.

É fácil produzir vídeos de instruções ou tutoriais com o HeyGen?

Sim, o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de instruções e tutoriais eficazes. Basta inserir seu roteiro, escolher um avatar de IA, e o HeyGen gera seu vídeo, permitindo que você se concentre em instruções claras em vez de edição de vídeo complexa.

