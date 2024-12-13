O HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes sobre conceitos técnicos avançados, como reconhecimento de ações, transformando roteiros em narrativas visuais atraentes com avatares de AI e cenas dinâmicas. Isso permite explicações claras de como os modelos extraem poses ou fazem previsões a partir de movimentos do corpo humano, sem a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.