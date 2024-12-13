Crie Vídeos de Treinamento para Suporte por Chat que Envolvem os Agentes

Aumente o desempenho dos agentes e melhore a experiência do cliente com avatares de IA. Gere vídeos de treinamento envolventes para uma transferência de conhecimento eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para equipes de suporte por chat, ilustrando como lidar eficientemente com consultas comuns de clientes para uma transferência de conhecimento eficaz. O estilo visual deve ser dinâmico, com imagens de arquivo relevantes, aprimorado por legendas nítidas e fáceis de ler, e uma trilha sonora motivadora. Isso pode ser rapidamente produzido usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro e seu recurso de Legendas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos para agentes seniores de chat e líderes de equipe sobre técnicas avançadas de resolução de conflitos, visando melhorar a experiência do cliente. O vídeo deve adotar um estilo visual empático e profissional, utilizando uma narrativa calma e autoritária gerada através da geração de narração da HeyGen. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para apresentar cenários complexos de forma clara.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia conciso de 75 segundos passo a passo para todos os agentes de suporte por chat sobre como navegar em novas ferramentas de chat ou recursos de software. A apresentação visual deve ser limpa e direta, simulando um walkthrough de tela claro com ações destacadas, acompanhada por instruções de áudio precisas. A biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen pode fornecer gráficos relevantes, enquanto o redimensionamento de proporção e exportações garantem versatilidade em todas as plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento para Suporte por Chat

Produza de forma eficiente vídeos de treinamento profissionais e envolventes para sua equipe de suporte por chat, melhorando o atendimento ao cliente e a transferência de conhecimento.

1
Step 1
Crie o Roteiro do Seu Vídeo de Treinamento
Comece delineando seu conteúdo de treinamento. Aproveite o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico, garantindo clareza e precisão para vídeos de treinamento de atendimento ao cliente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA e Modelo
Selecione um avatar de IA para representar visualmente seu conteúdo de treinamento. Isso aumenta o engajamento e a consistência da marca para seus vídeos de treinamento, eliminando a necessidade de atores.
3
Step 3
Adicione Elementos Essenciais e Aperfeiçoe
Adicione automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade para todos os aprendizes e gere narrações para consistência narrativa. Garanta que sua mensagem seja entendida de forma eficaz por sua equipe.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Vídeo
Finalize seus vídeos de treinamento para suporte por chat exportando-os no formato de proporção desejado. Seu conteúdo de treinamento profissional está agora pronto para implantação imediata para sua equipe.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive Habilidades Interpessoais e Mentalidades Positivas

Gere vídeos motivacionais que inspirem os agentes de suporte por chat, promovendo habilidades interpessoais essenciais como empatia e resiliência para interações com clientes aprimoradas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de criação de vídeos com IA, incluindo avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, para simplificar significativamente a produção de vídeos de treinamento envolventes. Você pode facilmente gerar legendas e narrações diretamente de um roteiro, tornando o processo eficiente e acessível.

A HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de treinamento de atendimento ao cliente envolventes?

Com certeza. A HeyGen é projetada para ajudá-lo a criar vídeos de treinamento de atendimento ao cliente envolventes através de avatares de IA personalizáveis e uma biblioteca de modelos. Isso facilita a transferência eficiente de conhecimento para lidar com consultas comuns de clientes e desenvolver habilidades essenciais de atendimento ao cliente.

Quais recursos a HeyGen oferece para vídeos de treinamento multilíngues?

A HeyGen suporta vídeos de treinamento multilíngues, permitindo uma geração robusta de narrações em vários idiomas e a capacidade de gerar legendas automaticamente. Isso garante que seu conteúdo de treinamento alcance um público mais amplo e melhore o suporte global ao usuário de forma eficaz.

Como a HeyGen garante a consistência da marca em vídeos de treinamento?

A HeyGen permite que você mantenha uma forte consistência de marca em todos os seus vídeos de treinamento, incorporando seu logotipo específico e cores da marca. Com modelos personalizáveis e avatares de IA profissionais, você pode produzir vídeos de treinamento polidos que se alinham perfeitamente com a identidade da sua empresa.

