Desenvolva um vídeo de 45 segundos especificamente para todos os funcionários, explicando uma próxima Mudança Cultural dentro da organização. O estilo visual deve ser amigável e colaborativo, utilizando diversos avatares de IA do HeyGen para demonstrar os novos comportamentos desejados, com uma trilha sonora animada de fundo, promovendo experiências positivas de Treinamento de Funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de Treinamento de IA envolvente de 30 segundos direcionado ao pessoal da linha de frente, orientando-os em um novo processo operacional. O estilo visual deve ser limpo e didático, incorporando gravações de tela junto com gráficos animados, com um tom calmo e instrutivo perfeitamente sincronizado pelo recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro, simplificando o processo de gerenciamento de mudança organizacional.
Prompt de Exemplo 3
Gere um anúncio dinâmico de 15 segundos para a força de trabalho em geral, introduzindo uma nova e empolgante iniciativa de gerenciamento de mudanças. O estilo visual deve ser chamativo e moderno, aproveitando os Modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para criação rápida, apresentando uma mensagem falada energética e clara para criar vídeos de gerenciamento de mudanças de forma eficiente usando uma plataforma intuitiva.
Como Criar Vídeos de Gerenciamento de Mudanças

Desenvolva rapidamente vídeos de gerenciamento de mudanças envolventes com porta-vozes de IA e modelos personalizáveis, garantindo comunicação clara e transições suaves para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo sua mensagem de gerenciamento de mudanças. A capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro permite que você converta facilmente seu conteúdo escrito em diálogo falado.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione um avatar de IA apropriado da biblioteca diversificada do HeyGen para representar sua mensagem e se conectar com seu público.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Personalize seu vídeo integrando o logotipo da sua empresa e as cores da marca usando os controles de Branding do HeyGen. Você também pode adicionar visuais de fundo relevantes da biblioteca de mídia para aprimorar sua mensagem.
4
Step 4
Gere e Exporte
Finalize seu vídeo, depois utilize o recurso de redimensionamento de proporção e exportações para produzir e baixar seu vídeo de gerenciamento de mudanças no formato ideal para distribuição em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova a Mudança Cultural e a Comunicação de Liderança

.

Inspire equipes e comunique efetivamente novos valores ou diretrizes de liderança para promover uma transformação cultural positiva.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de gerenciamento de mudanças?

O HeyGen permite que você crie vídeos de gerenciamento de mudanças facilmente transformando roteiros de texto em conteúdo envolvente. Sua plataforma intuitiva apresenta modelos de vídeo personalizáveis e capacidades robustas de geração de texto-para-vídeo, simplificando todo o processo de produção para uma comunicação eficaz durante mudanças organizacionais.

Quais capacidades inovadoras de Vídeos de Treinamento de IA o HeyGen oferece?

O HeyGen utiliza IA avançada para produzir Vídeos de Treinamento de IA dinâmicos com avatares de IA realistas que atuam como Porta-vozes de IA. Isso inclui geração sofisticada de narração e capacidades de Gerador de Legendas de IA, tornando o conteúdo de treinamento complexo envolvente e acessível para o treinamento de funcionários.

O HeyGen pode apoiar organizações no gerenciamento de mudanças organizacionais com vídeo?

Absolutamente, o HeyGen capacita a comunicação de liderança para o gerenciamento de mudanças organizacionais, permitindo a criação rápida de mensagens de vídeo consistentes e com marca. Com recursos como controles de branding e narrações multilíngues, as organizações podem garantir um lançamento de estratégia claro e alinhamento cultural em equipes diversas.

O HeyGen oferece soluções para narrações multilíngues em comunicações corporativas?

Sim, o HeyGen fornece narrações multilíngues robustas para garantir que suas comunicações corporativas ressoem globalmente. Essa capacidade, impulsionada pela geração avançada de narração, é crucial para um lançamento de estratégia eficaz e para promover mudanças culturais ao entregar mensagens em vários idiomas.

