Crie Vídeos de Promoção de Programas de Certificação

Produza rapidamente vídeos promocionais impressionantes para seus programas de certificação usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para aumentar a inscrição e o engajamento.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um spot conciso de 30 segundos projetado para profissionais de meia carreira ocupados que buscam requalificação ou aprimoramento rápido sem interrupção na agenda. O vídeo deve adotar um estilo informativo e acelerado, com narração clara e gráficos limpos, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transmitir de forma eficiente os principais benefícios do programa, como "aprendizado prático" e seu impacto significativo nas habilidades de "Marketing".
Prompt de Exemplo 2
Imagine uma narrativa de 60 segundos voltada para indivíduos que pesquisam programas de certificação especializados em profundidade e tomadores de decisão de treinamento corporativo. Este vídeo explicativo e autoritário empregará sobreposições de animação elegantes e uma narração profissional para demonstrar conceitos complexos de forma simples, utilizando os Modelos e cenas da HeyGen para construir uma narrativa visualmente rica que posiciona o programa como um recurso líder em "Criador de Vídeos Promocionais" para "Vídeos de Treinamento".
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de depoimentos envolvente de 45 segundos para atrair alunos céticos que buscam validação antes de se comprometerem com um programa. O vídeo deve ter uma estética autêntica e calorosa, com narrações genuínas de alunos bem-sucedidos, complementadas pela geração de narração da HeyGen para uma introdução clara e legendas para acessibilidade, concluindo com um forte "Chamado à Ação" para compartilhamento em "Marketing de Mídias Sociais".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Promoção de Programas de Certificação

Crie vídeos promocionais envolventes para seus programas de certificação. Aproveite poderosas ferramentas de IA para engajar seu público e impulsionar inscrições com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo Promocional
Comece delineando os principais benefícios do seu programa. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente seu conteúdo escrito em um roteiro dinâmico pronto para produção de vídeo, ajudando você a criar um roteiro de forma eficiente.
2
Step 2
Selecione Visuais e Apresentadores de IA
Aumente o apelo do seu vídeo escolhendo entre vários fundos de vídeo envolventes e avatares de IA profissionais. Esses elementos adicionam polimento e transmitem orientação especializada para seu programa de certificação.
3
Step 3
Adicione Elementos Essenciais de Marketing
Integre um claro Chamado à Ação para guiar os espectadores à inscrição. Implemente legendas para garantir que sua mensagem seja acessível e impactante em todos os ambientes de visualização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua Criação de Conteúdo usando redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu vídeo para várias plataformas, garantindo o máximo alcance para seus esforços de Marketing.

Expanda o Alcance do Programa Globalmente

Aproveite o vídeo de IA para promover seus programas de certificação globalmente, alcançando um público mais amplo e matriculando mais alunos de forma eficiente.

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais?

As ferramentas de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos promocionais, permitindo que você gere conteúdo envolvente a partir de um simples roteiro, completo com modelos profissionais e avatares de IA, reduzindo significativamente o tempo de produção de vídeo para marketing eficaz.

A HeyGen pode ajudar a promover nosso programa de certificação de forma eficaz nas redes sociais?

Sim, a HeyGen é um excelente criador de vídeos promocionais para programas de certificação. Você pode criar rapidamente vídeos atraentes com personalização de marca, ideal para Marketing de Mídias Sociais, garantindo que seus programas de certificados compartilháveis alcancem um público mais amplo com claros chamados à ação.

Que tipo de animações e fundos de vídeo a HeyGen oferece para vídeos de treinamento?

A HeyGen oferece uma rica seleção de modelos, cenas e ativos de biblioteca de mídia para aprimorar seus vídeos de treinamento. Você pode facilmente incorporar fundos de vídeo dinâmicos e animações sutis para tornar sua criação de conteúdo mais envolvente e visualmente atraente para seu público.

Como a HeyGen converte um roteiro em um vídeo completo com avatares de IA e narrações?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para transformar seu roteiro escrito em um vídeo completo. Basta inserir seu texto, escolher entre uma variedade diversificada de avatares de IA, e a HeyGen gerará narrações com som natural, trazendo sua produção de vídeo à vida de forma perfeita.

