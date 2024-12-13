Crie Vídeos de Mensagem do CEO que Elevam Sua Marca

Aumente a confiança e o engajamento através de comunicação eficaz e liderança de pensamento. Crie sua mensagem de forma fluida com o texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro.

401/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 60 segundos do CEO voltado para clientes externos e potenciais investidores, projetado para construir a marca e estabelecer liderança de pensamento. O estilo visual e de áudio deve ser polido, corporativo e autoritário, incorporando suporte de alta qualidade da biblioteca de mídia da HeyGen para ilustrar conquistas importantes. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir uma entrega clara e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo executivo envolvente de 30 segundos para clientes existentes e seguidores de redes sociais, centrado em impulsionar o engajamento do cliente. O estilo visual deve ser envolvente e pessoal, com sobreposições de texto dinâmicas na tela, acompanhadas por um tom de áudio energético e amigável. Garanta máxima acessibilidade e impacto empregando legendas/captions da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo corporativo de 90 segundos para novos contratados e equipes globais, enfatizando comunicações com funcionários e narrativa da empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e informativo, integrando elementos coesos de branding da empresa através dos templates e cenas da HeyGen, com uma narrativa de áudio clara e concisa. Este vídeo visa apresentar os valores e a cultura da empresa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Mensagem do CEO

Crie mensagens de CEO atraentes sem esforço com a HeyGen. Transforme sua visão em vídeos de alta qualidade e com branding para se conectar com seu público e aprimorar a liderança de pensamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro com um Avatar de IA
Elabore sua mensagem de CEO impactante. Utilize os avatares de IA da HeyGen para transformar seu roteiro em um vídeo profissional, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma clara e consistente.
2
Step 2
Aplique a Identidade Visual da Sua Marca
Personalize seu vídeo aplicando os controles de branding da HeyGen, incluindo os logotipos e cores da sua empresa, para fortalecer seu branding e imagem corporativa.
3
Step 3
Adicione Legendas Claras para Acessibilidade
Aprimore a comunicação eficaz e alcance um público mais amplo adicionando facilmente legendas/captions precisas à sua mensagem de CEO dentro da HeyGen.
4
Step 4
Exporte para Distribuição em Múltiplas Plataformas
Prepare seus vídeos executivos para várias plataformas utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação da HeyGen, garantindo exibição ideal e ampla distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique Mensagens do CEO em Canais Sociais

.

Transforme rapidamente mensagens do CEO em vídeos envolventes para redes sociais, expandindo o alcance e impulsionando o engajamento externo de clientes e o branding.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de mensagem do CEO?

A HeyGen permite que você crie "vídeos de mensagem do CEO" de forma eficiente, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Basta inserir seu roteiro, e a HeyGen gera um vídeo profissional, simplificando significativamente seus esforços de "comunicação eficaz".

Quais vantagens a HeyGen oferece para produzir vídeos executivos atraentes?

A HeyGen oferece vantagens significativas para criar "vídeos executivos" de alta qualidade, incluindo avatares de IA realistas e geração poderosa de narração. Isso permite uma "narrativa" clara e fortalece o "branding" da sua organização sem filmagens complexas.

A HeyGen oferece suporte para branding e personalização de conteúdo de vídeo corporativo?

Absolutamente. A HeyGen fornece controles robustos de "branding", permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e templates personalizados em seus projetos de "vídeo corporativo". Isso garante uma identidade visual consistente e reforça sua "liderança de pensamento".

Como a HeyGen ajuda a maximizar o impacto da mensagem de um CEO para o engajamento do público?

A HeyGen ajuda a maximizar o impacto de uma "mensagem do CEO" ao habilitar recursos como legendas automáticas e redimensionamento de proporção de aspecto. Essas ferramentas garantem que seu vídeo seja acessível e otimizado para várias plataformas, melhorando tanto o "engajamento do cliente" quanto as "comunicações internas com funcionários".

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo