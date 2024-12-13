Para Equipes de RH, a HeyGen oferece recursos poderosos como o Gerador de Texto para Vídeo Gratuito, Narrações de IA e fácil integração de legendas. Essas ferramentas permitem o desenvolvimento rápido de vídeos de treinamento CCPA abrangentes sobre tópicos como a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia e direitos de privacidade, garantindo comunicação clara para os funcionários.