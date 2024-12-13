O HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo a capacidade de incorporar seu logotipo e cores da marca, garantindo que todos os vídeos para pedidos online de catering estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa. Você também pode utilizar nossos modelos e cenas para criar tutoriais dinâmicos e profissionais que guiam os clientes de forma fluida pelo processo de pedido.