Embora a HeyGen se concentre principalmente na criação de vídeos de catalogamento de alta qualidade, ela permite um gerenciamento eficiente de vídeos ao facilitar a consistência de marca e a geração de conteúdo. Essa base permite uma melhor integração em seus sistemas existentes de gestão de ativos digitais, onde metadados abrangentes podem ser aplicados para uma organização superior e automação de fluxo de trabalho.