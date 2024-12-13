Crie Vídeos de Estudo de Caso que Convertem

Transforme histórias de sucesso de clientes em poderosas ferramentas de geração de leads usando nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

461/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Proprietários de pequenas empresas que buscam aumentar sua presença online podem criar vídeos de depoimentos de clientes de 45 segundos para fortalecer seus esforços de marketing em vídeo. Busque um estilo visual autêntico, caloroso e envolvente, combinado com uma voz amigável e clara para ressoar com potenciais clientes. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar suas histórias de sucesso escritas em conteúdo de vídeo polido sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Para equipes de marketing em startups e PMEs que procuram uma abordagem econômica para 'como criar um vídeo de estudo de caso', produza um explicativo dinâmico de 30 segundos. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e visualmente atraente, apresentando um narrador energético e claro para transmitir eficiência. Ao escolher entre os diversos Modelos & cenas da HeyGen, você pode rapidamente construir um vídeo profissional sem custos extensivos de produção.
Prompt de Exemplo 3
Profissionais de vendas e gerentes de desenvolvimento de negócios podem melhorar significativamente sua geração de leads com uma produção de vídeo de estudo de caso elegante de 60 segundos. Projete este vídeo com uma estética visual moderna e orientada para resultados e uma voz confiante e persuasiva para comunicar efetivamente os sucessos dos clientes. Garanta máxima acessibilidade e engajamento integrando Legendas da HeyGen, tornando sua mensagem clara para todos os espectadores, mesmo sem som.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Estudo de Caso

Transforme suas histórias de sucesso de clientes em narrativas de vídeo atraentes de forma rápida e eficiente para engajar seu público e impulsionar a geração de leads.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Crie uma narrativa clara destacando a jornada e os resultados do seu cliente. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente conteúdo de vídeo a partir do seu texto preparado.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Dê vida à sua história escolhendo entre uma variedade de avatares de IA para apresentar seu estudo de caso com um porta-voz profissional e envolvente.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Reforce sua identidade de marca integrando seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas usando controles de Branding para garantir uma experiência visual consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e otimize-o para várias plataformas. Use o redimensionamento de proporção e exportações para adaptar seu vídeo para diferentes canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios em Vídeo a partir de Estudos de Caso

.

Transforme estudos de caso em anúncios em vídeo de alto desempenho para geração de leads, alcançando efetivamente seu público-alvo.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna a HeyGen ideal para criar vídeos de estudo de caso?

A HeyGen revoluciona 'como criar um vídeo de estudo de caso' ao oferecer avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso simplifica sua 'produção de vídeo de estudo de caso' em um processo eficiente e profissional, transformando suas ideias em vídeos de depoimentos de clientes atraentes rapidamente.

Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar histórias de sucesso de clientes para marketing em vídeo?

A HeyGen potencializa sua estratégia de 'marketing em vídeo' ao fornecer controles de branding, geração de narração e legendas automáticas para histórias de sucesso de clientes impactantes. Você pode facilmente 'editar seu vídeo' com essas ferramentas, garantindo que sua mensagem impulsione efetivamente a 'geração de leads' em vários 'canais de marketing'.

Preciso filmar meu vídeo para criar estudos de caso atraentes com a HeyGen?

Com a HeyGen, não há necessidade de 'filmar seu vídeo' tradicionalmente; nossa plataforma torna o processo incrivelmente 'econômico'. Você pode simplesmente 'escrever um roteiro' e transformá-lo em um vídeo profissional de 'criação de vídeos de estudo de caso' usando avatares de IA e nossa extensa biblioteca de mídia, eliminando a necessidade de filmagens complexas.

Como a HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de estudo de caso para meu público-alvo?

A HeyGen permite que você personalize e adapte seus 'vídeos de estudo de caso' para ressoar profundamente com seu 'público-alvo'. Utilize diversos avatares de IA, modelos e redimensionamento de proporção para criar conteúdo que fale diretamente a demografias específicas e destaque efetivamente 'histórias de sucesso de clientes'.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo