Crie Vídeos de Treinamento em Gerenciamento de Casos Sem Esforço

Produza rapidamente treinamentos online baseados em computador envolventes usando avatares de IA para otimizar seu fluxo de trabalho.

488/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 60 segundos baseado em cenários, direcionado a gerentes de casos experientes, detalhando as melhores práticas para manter a integridade dos dados ao processar entradas do programa WIOA. O estilo visual deve ser envolvente e prático, usando destaques de texto na tela, e o áudio deve ser claro e conciso. Aproveite a geração de narração da HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade ao longo desses materiais de treinamento vitais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de demonstração prática de 75 segundos voltado para supervisores de gerenciamento de casos, ilustrando como gerar relatórios complexos de forma eficiente para o Programa SNAP. Este treinamento online baseado em computador deve ter um estilo visual informativo e conciso, mostrando a aplicação prática com gráficos dinâmicos e um áudio animado e encorajador. Empregue os modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um conteúdo profissional e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo curto de 80 segundos para toda a equipe de gerenciamento de casos, enfatizando os principais protocolos de segurança e a gestão eficaz de contas de usuário como parte de seu treinamento contínuo de gerenciamento de casos. O estilo visual deve ser autoritário, mas acessível, usando infográficos claros e pontos de bala para os principais aprendizados, complementados por um estilo de áudio amigável e tranquilizador. Garanta acessibilidade global utilizando o recurso de legendas/captions da HeyGen para este guia de treinamento crucial.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento em Gerenciamento de Casos

Produza sem esforço treinamentos online baseados em computador envolventes para gerenciamento de casos com as poderosas ferramentas de criação de vídeo da HeyGen, garantindo instruções claras e precisas do produto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu roteiro abrangente, delineando etapas-chave para um treinamento eficaz em gerenciamento de casos. Aproveite o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar instantaneamente seu conteúdo em uma apresentação visual dinâmica. Isso garante instruções precisas do produto para seus vídeos de treinamento.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para servir como seu instrutor virtual. Selecione um avatar profissional que melhor represente sua marca e voz para seus treinamentos online baseados em computador, aumentando o engajamento e a consistência em seus materiais de treinamento.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aprimore seus vídeos de treinamento com visuais personalizados, música de fundo e imagens relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque. Utilize os controles de branding da sua organização para aplicar logotipos e cores, garantindo que todos os materiais de treinamento estejam alinhados com sua identidade corporativa e ofereçam um treinamento profissional em gerenciamento de casos.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize seu vídeo de treinamento em gerenciamento de casos revisando todo o conteúdo. Em seguida, redimensione a proporção e exporte seu vídeo completo no formato desejado, pronto para upload sem interrupções em plataformas como Element LMS ou para distribuição como um guia de treinamento abrangente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Tópicos Complexos de Gerenciamento de Casos

.

Transforme conceitos complexos de gerenciamento de casos em vídeos de treinamento claros e de fácil compreensão, melhorando a compreensão e os resultados educacionais para a equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento em gerenciamento de casos?

A HeyGen simplifica a produção de "vídeos de treinamento em gerenciamento de casos" convertendo "texto em vídeo" com "avatares de IA" realistas e "geração de narração". Isso permite que você desenvolva rapidamente "vídeos de treinamento" envolventes sem precisar de equipamentos complexos ou habilidades especializadas de edição de vídeo.

Quais recursos a HeyGen oferece para aprimorar treinamentos online baseados em computador?

A HeyGen fornece "avatares de IA", "legendas/captions" e uma ampla gama de "modelos e cenas" para tornar seus "treinamentos online baseados em computador" mais dinâmicos e acessíveis. Essas ferramentas ajudam a criar "materiais de treinamento" profissionais que mantêm os alunos engajados.

A HeyGen pode ser usada para desenvolver materiais de treinamento abrangentes para programas específicos como WIOA ou SNAP?

Absolutamente, a HeyGen é ideal para criar "materiais de treinamento" detalhados para programas como "WIOA", "Programa SNAP" ou "Programa Choices". Você pode facilmente gerar "vídeos de treinamento" instrucionais a partir de roteiros, incorporar "geração de narração" e utilizar o "suporte de biblioteca de mídia/estoque" para fornecer orientações claras sobre "navegação no sistema" e "geração de relatórios".

Como a HeyGen apoia a marca e a personalização para diversos guias de treinamento e auxílios de mesa?

A HeyGen garante que seus "guias de treinamento" e "auxílios de mesa" mantenham uma aparência profissional consistente através de controles de "branding" robustos para logotipos e cores. Você pode personalizar "modelos e cenas" e utilizar "redimensionamento de proporção e exportações" para adaptar seus "vídeos de treinamento" perfeitamente para qualquer plataforma ou formato.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo