Crie Vídeos de Destaque de Feiras de Carreiras: Atraia Talentos de Destaque

Simplifique a criação de vídeos e atraia talentos de destaque ao mostrar sua marca empregadora com "Modelos & cenas" personalizáveis.

606/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos projetado para recrutadores e partes interessadas internas, resumindo os principais sucessos e o engajamento de talentos de destaque na sua feira de carreiras. O estilo visual deve ser profissional e limpo, incorporando estatísticas e depoimentos apresentados com uma narração clara e autoritária. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente seu resumo escrito em uma narração envolvente, garantindo precisão e consistência na sua mensagem sobre os esforços de recrutamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de recrutamento envolvente de 60 segundos voltado para candidatos a emprego em potencial para as próximas feiras de carreiras, contando uma história sobre oportunidade e crescimento dentro da sua empresa. Adote uma abordagem visual orientada por narrativa com iluminação quente e imagens inspiradoras de funcionários prosperando, acompanhadas por uma música de fundo esperançosa e edificante. Explore os Modelos & cenas da HeyGen para iniciar seu processo criativo, fornecendo uma estrutura estruturada, mas personalizável, para mostrar caminhos de carreira e atrair futuros candidatos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos para criar vídeos de destaque de feiras de carreiras, especificamente para os participantes compartilharem em plataformas profissionais como o LinkedIn, mostrando sua experiência positiva e incentivando conexões. Este vídeo deve apresentar cortes rápidos de rostos sorridentes e principais pontos da empresa, com texto claro e fácil de ler na tela. Implemente as Legendas da HeyGen para garantir máxima acessibilidade e impacto, mesmo quando visualizado sem som, fazendo sua mensagem sobre oportunidades ressoar com um público mais amplo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Destaque de Feiras de Carreiras

Mostre a cultura da sua empresa e atraia talentos de destaque transformando suas filmagens de feiras de carreiras em vídeos de destaque envolventes com facilidade.

1
Step 1
Reúna Seu Material
Colete todas as suas filmagens e fotos da feira de carreiras. O suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen pode complementar seu próprio conteúdo, garantindo uma história visual rica a partir do material coletado.
2
Step 2
Escolha um Modelo Dinâmico
Selecione entre os diversos modelos & cenas da HeyGen projetados para recrutamento para estruturar seu vídeo de destaque. Isso fornece uma base profissional, tornando a criação do seu vídeo eficiente.
3
Step 3
Adicione Conteúdo Envolvente
Incorpore mensagens chave e depoimentos. Use o recurso de legendas da HeyGen para adicionar texto claro para acessibilidade e maior alcance, garantindo que sua mensagem seja compreendida por todos os candidatos a emprego.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Uma vez que seu vídeo de destaque esteja completo, use os recursos de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas. Compartilhe seu vídeo de recrutamento cativante em redes sociais e redes profissionais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Talentos de Destaque com Vídeos de Cultura da Empresa

.

Crie vídeos inspiradores a partir de interações em feiras de carreiras para mostrar a cultura da sua empresa e motivar candidatos a emprego.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar vídeos de destaque de feiras de carreiras de forma eficiente?

A HeyGen capacita você a criar facilmente vídeos profissionais de destaque de feiras de carreiras e vídeos de recrutamento envolventes. Aproveite as ferramentas de IA e modelos personalizáveis para transformar suas filmagens de eventos em um vídeo dinâmico de Destaques, mostrando efetivamente a cultura da sua empresa e atraindo talentos de destaque.

Por que um vídeo de resumo é essencial para o engajamento pós-feira de carreiras?

Um vídeo de resumo ajuda a estender o alcance da sua feira de carreiras, engajando candidatos a emprego e reforçando sua marca empregadora muito depois do evento. Compartilhe seu vídeo de recrutamento em plataformas de redes sociais e LinkedIn, usando uma narrativa cativante para destacar momentos e oportunidades chave.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para meu vídeo de resumo de feira de carreiras?

A HeyGen oferece ampla personalização para seu vídeo de resumo, permitindo que você adapte cada detalhe à sua marca. Utilize controles de branding para logotipos e cores, adicione legendas envolventes e selecione de uma rica biblioteca de mídia para combinar perfeitamente com a cultura da sua empresa e atrair candidatos ideais.

Como a IA da HeyGen melhora a narrativa em vídeos de destaque de recrutamento?

As ferramentas avançadas de IA da HeyGen melhoram significativamente a narrativa em seu vídeo de recrutamento. Gere narrativas envolventes a partir de roteiros simples, incorpore avatares de IA realistas e adicione narrações profissionais para criar uma experiência memorável que ressoe com candidatos a emprego e mostre seus valores únicos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo