Capacite os estudantes a explorar diversas trajetórias de carreira com vídeos envolventes e avatares de IA.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 45 segundos sobre exploração de carreiras para estudantes universitários e recém-formados, focando em insights do mundo real sobre habilidades prontas para o mercado de trabalho no setor de tecnologia. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual dinâmica, estilo documentário, com gráficos nítidos e uma narração profissional e conhecedora. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para integrar imagens e visuais relevantes da indústria, tornando o conteúdo altamente autêntico e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos sobre exploração de carreiras, direcionado a estudantes do ensino fundamental, destacando carreiras empolgantes em STEM. A estética visual deve ser limpa, moderna e de fácil compreensão, usando animações simples e uma narração amigável e clara. Garanta clareza e acessibilidade incorporando o recurso de legendas/captions do HeyGen, tornando conceitos científicos complexos compreensíveis para um público mais jovem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 50 segundos sobre exploração de carreiras para indivíduos considerando uma mudança de carreira, detalhando uma jornada de transição bem-sucedida em um campo não tradicional. O estilo do vídeo deve ser pessoal e autêntico, semelhante a uma entrevista, com um tom de áudio caloroso e conversacional. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para transformar perfeitamente uma narrativa escrita em uma história visual envolvente, ilustrando caminhos de carreira e desafios superados.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Exploração de Carreiras

Produza rapidamente vídeos inspiradores de exploração de carreiras usando IA, capacitando estudantes com insights do mundo real sobre diversas trajetórias de carreira.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione um Avatar de IA
Comece escrevendo seu roteiro envolvente que detalha trajetórias de carreira e insights. Utilize o poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para dar vida à sua narrativa, escolhendo a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo de forma profissional.
2
Step 2
Adicione Visuais e Narrações
Enriqueça seu vídeo com imagens relevantes, clipes de vídeo e música de fundo. Aproveite o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para adicionar visuais envolventes que ressoem com seu público e tornem os conceitos de carreira mais tangíveis.
3
Step 3
Adicione Legendas e Aperfeiçoe Seu Conteúdo
Garanta que sua mensagem seja acessível a todos, adicionando automaticamente legendas/captions. Revise e refine o ritmo, as transições e o fluxo geral do seu vídeo para criar uma experiência de visualização polida e impactante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos
Uma vez que seu vídeo de exploração de carreiras esteja perfeito, exporte-o no formato e resolução desejados. Compartilhe facilmente seu conteúdo de alta qualidade com estudantes e educadores para inspirar futuras jornadas de carreira.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Estudantes com Histórias de Carreira

Crie vídeos inspiradores de carreira com avatares de IA que motivem os estudantes a explorar novos campos e buscar habilidades prontas para o mercado de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar educadores e organizações a criar vídeos de exploração de carreiras para estudantes?

O HeyGen capacita educadores e organizações a criar vídeos de exploração de carreiras atraentes, aproveitando avatares de IA e a tecnologia de texto-para-vídeo a partir de roteiro. Você pode facilmente produzir vídeos envolventes que oferecem insights do mundo real sobre várias trajetórias de carreira, orientando efetivamente os estudantes em direção a habilidades prontas para o mercado de trabalho.

Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para simplificar o processo de criação de vídeos para conteúdo educacional?

O HeyGen oferece ferramentas robustas de IA, incluindo avatares de IA avançados e funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, para simplificar significativamente o processo de criação de vídeos para conteúdo educacional. Essa capacidade de geração de vídeo de ponta a ponta permite que os usuários transformem roteiros escritos em vídeos profissionais de forma rápida e eficiente.

O HeyGen pode gerar vídeos envolventes com recursos como narrações e legendas para orientação de carreira?

Absolutamente, o HeyGen se destaca na geração de vídeos envolventes completos com geração de narração profissional e legendas/captions adicionadas automaticamente. Esses recursos garantem que seu conteúdo de orientação de carreira seja acessível e impactante, ajudando você a transmitir efetivamente histórias inspiradoras sobre várias trajetórias de carreira.

Como o HeyGen apoia a acessibilidade e as diversas necessidades de saída para vídeos de trajetórias de carreira?

O HeyGen apoia diversas necessidades de saída e acessibilidade para vídeos de trajetórias de carreira por meio de recursos como legendas automáticas, garantindo que seu conteúdo alcance um público mais amplo. Além disso, o HeyGen oferece redimensionamento de proporção de aspecto e várias opções de exportação para garantir que seus vídeos sejam otimizados para qualquer plataforma.

