Crie Vídeos de Treinamento para Redução de Carbono para Sua Empresa

Capacite os funcionários com iniciativas de redução de carbono envolventes e fáceis de digerir usando o eficiente recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.

318/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para gerentes de sustentabilidade, é necessário um vídeo instrucional técnico de 2 minutos para desmembrar as complexidades das emissões de Escopo 1, 2 e 3 dentro de um Plano de Redução de Carbono. O estilo visual deve ser orientado por dados, com gráficos e tabelas claros, complementados por uma narração autoritária, que pode ser gerada de forma eficiente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e consistência.
Prompt de Exemplo 2
Uma visão geral envolvente de 1,5 minuto destacando as principais iniciativas de redução de carbono da nossa empresa seria ideal para informar e inspirar líderes empresariais. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico, incorporando exemplos do mundo real de forma eficaz através do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, apoiado por uma trilha sonora inspiradora e narração profissional para transmitir nosso compromisso estratégico com a sustentabilidade.
Prompt de Exemplo 3
Considere projetar um guia prático em vídeo de 45 segundos, passo a passo, para novos contratados, detalhando ações simples que eles podem tomar para contribuir com os esforços gerais de redução de carbono da nossa empresa. Empregue um estilo visual amigável e encorajador com texto na tela e uma narração clara e acessível, garantindo acessibilidade para todos os espectadores ao utilizar o recurso de Legendas/legendas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento para Redução de Carbono

Capacite seus funcionários e promova a conformidade com treinamentos em vídeo envolventes e precisos que simplificam iniciativas complexas de redução de carbono.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece selecionando entre vários "modelos e cenas" para estruturar seus "vídeos de treinamento para redução de carbono". Insira seu roteiro para formar a base do seu conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar
Escolha um "avatar de IA" para apresentar informações de forma clara e envolvente, abordando tópicos cruciais como "Pegada de Carbono" com um toque humano.
3
Step 3
Adicione a Identidade da Marca
Adicione a identidade da sua empresa usando "controles de marca" como logotipos e cores personalizados. Isso garante consistência em todo o seu conteúdo de "treinamento em vídeo".
4
Step 4
Exporte Seu Conteúdo
Exporte seu guia em vídeo final passo a passo usando "redimensionamento de proporção e exportações" para adaptá-lo a diferentes plataformas. Distribua-o facilmente para seus "funcionários".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Rapidamente Vídeos de Treinamento Curtos

.

Crie rapidamente vídeos concisos e impactantes de cinco minutos e guias passo a passo para vários tópicos de redução de carbono, garantindo uma disseminação rápida.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar as empresas a explicar conceitos complexos como as emissões de Escopo 1, 2 e 3 em treinamentos em vídeo?

A HeyGen simplifica a transmissão de tópicos técnicos como **emissões de Escopo 1, 2 e 3** e **Pegada de Carbono** através de **treinamentos em vídeo** envolventes. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e a geração de **texto-para-vídeo** para transformar roteiros detalhados em explicações claras, garantindo que os **funcionários** compreendam essas áreas críticas para a **conformidade**.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar rapidamente vídeos de treinamento envolventes sobre redução de carbono?

A HeyGen oferece uma plataforma abrangente para criar vídeos de **treinamento sobre redução de carbono** envolventes. Com **modelos e recursos**, avatares de IA e conversão de **texto-para-vídeo**, você pode produzir de forma eficiente **vídeos de cinco minutos** ou guias em vídeo mais detalhados **passo a passo** sem necessidade de conhecimento extenso em produção.

A HeyGen pode ajudar gerentes de sustentabilidade a desenvolver conteúdo em vídeo para seu Plano de Redução de Carbono?

Com certeza. A HeyGen capacita **gerentes de sustentabilidade** a desenvolver facilmente **treinamentos em vídeo** de alta qualidade para apoiar seu **Plano de Redução de Carbono**. Utilize avatares de IA personalizáveis e **controles de marca** para criar conteúdo profissional e alinhado à marca que comunica efetivamente **iniciativas de redução de carbono** e **exemplos do mundo real** para toda a sua **empresa**.

Como a HeyGen torna eficiente a produção de treinamentos em vídeo internos para iniciativas de redução de carbono?

A HeyGen simplifica a produção de **treinamentos em vídeo internos** para **iniciativas de redução de carbono** ao oferecer uma interface amigável e ferramentas impulsionadas por IA. Converta roteiros em vídeo com geração de **narração realista** e **legendas automáticas**, permitindo que sua equipe crie e atualize rapidamente materiais de aprendizado essenciais para os **funcionários**.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo