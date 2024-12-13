Crie Vídeos de Triagem de Candidatos com IA

Simplifique seu processo de contratação e melhore o engajamento dos candidatos usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos projetado para Equipes de Aquisição de Talentos, ilustrando como melhorar o engajamento dos candidatos por meio de entrevistas em vídeo interativas. A estética deve ser moderna e amigável, apresentando avatares de IA diversos falando diretamente com o público, acompanhados por uma música de fundo animada. Destaque o poderoso recurso de avatares de IA do HeyGen para personalizar a experiência do candidato.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo perspicaz de 30 segundos voltado para equipes globais de RH e empresas que contratam internacionalmente, focando nos benefícios do recrutamento multilíngue para acessar um pool de talentos global mais amplo. O estilo visual e de áudio deve ser limpo e inclusivo, apresentando cortes rápidos entre diferentes idiomas falados com legendas geradas pelo HeyGen, tornando a comunicação sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo polido de 50 segundos voltado para Gerentes de RH e de Marca de PMEs, explicando como incorporar efetivamente a marca em vídeos de triagem de candidatos. A abordagem visual deve ser profissional e consistente com a identidade corporativa, demonstrando como os modelos pré-desenhados do HeyGen podem ser personalizados para manter a coesão da marca sem esforço.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Triagem de Candidatos

Simplifique seu processo de contratação e melhore o engajamento dos candidatos com entrevistas em vídeo profissionais e impulsionadas por IA. Gere facilmente vídeos de triagem de candidatos multilíngues que destacam sua marca.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Selecione entre uma variedade de modelos profissionais projetados para vídeos de triagem de candidatos para começar rapidamente. Esses modelos fornecem uma base estruturada para sua entrevista.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Entrevista
Adicione suas perguntas de triagem ou roteiro. Nosso Gerador de Texto para Vídeo converterá seu texto em narrações com som natural, economizando tempo e esforço.
3
Step 3
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo um avatar de IA para apresentar suas perguntas. Esses avatares de IA realistas fornecem um rosto consistente e profissional para suas entrevistas em vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Incorpore sua marca com logotipos e cores personalizados, depois exporte seu vídeo em vários formatos de proporção. Integre facilmente esses vídeos em seu processo de contratação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque a Cultura da Empresa e Cargos

Utilize vídeos de IA envolventes para destacar vividamente a cultura da sua empresa e os cargos, atraindo candidatos mais adequados durante a fase de triagem.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar o processo de contratação com vídeos de triagem de candidatos?

O HeyGen capacita as equipes de RH a simplificar significativamente o processo de contratação, permitindo a criação rápida de vídeos profissionais de triagem de candidatos. Nosso Gerador de Texto para Vídeo e modelos personalizáveis tornam fácil produzir entrevistas em vídeo consistentes e envolventes, melhorando o engajamento dos candidatos desde o início.

Posso incorporar a marca da minha empresa nos vídeos de triagem de candidatos criados com o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você incorpore totalmente a marca da sua empresa em todos os seus vídeos de triagem de candidatos. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, escolher cores da marca e personalizar cenas para manter uma aparência consistente e profissional, o que ajuda a melhorar o engajamento dos candidatos e o reconhecimento da marca.

Que tecnologia o HeyGen usa para gerar entrevistas em vídeo para triagem de candidatos?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de Avatares de IA e Gerador de Texto para Vídeo para produzir entrevistas em vídeo de alta qualidade para triagem de candidatos de forma eficiente. Basta inserir seu roteiro, e a IA do HeyGen dá vida a ele, economizando tempo significativo em comparação com métodos tradicionais de produção de vídeo.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos de triagem de candidatos para um pool de talentos global?

O HeyGen apoia a criação de vídeos de triagem de candidatos para um pool de talentos global oferecendo amplas capacidades multilíngues. Você pode gerar vídeos em vários idiomas com narrações realistas, tornando seus esforços de recrutamento mais inclusivos e acessíveis a candidatos diversos em todo o mundo.

