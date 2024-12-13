Crie Vídeos de Recrutamento no Campus com Facilidade usando IA

Atraia os melhores estudantes-atletas com vídeos de recrutamento universitário envolventes criados usando os avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um vídeo de habilidades impactante de 60 segundos, especificamente projetado para estudantes-atletas, impressionará treinadores universitários e recrutadores atléticos. Combine imagens emocionantes de jogos com um ritmo visual acelerado e música poderosa e inspiradora. A mensagem pode ser aprimorada com texto claro na tela, e as Legendas do HeyGen são ideais para jogadas-chave, aproveitando o suporte de Biblioteca de mídia/estoque para B-roll, se necessário.
Prompt de Exemplo 2
Para cativar estudantes do ensino médio e seus pais, desenvolva um vídeo inspirador de recrutamento universitário de 30 segundos que sirva como um destaque para sua instituição. Este vídeo deve empregar um estilo visual acolhedor com música aspiracional. Os avatares de IA do HeyGen oferecem uma introdução personalizada, facilitando a montagem de cenas envolventes usando o recurso de Modelos & cenas.
Prompt de Exemplo 3
Recém-formados e estagiários navegando pelo processo de contratação no campus são o público-alvo deste vídeo de recrutamento profissional de 90 segundos, oferecendo dicas essenciais. Apresente as informações com um estilo visual limpo e informativo e narração envolvente. Ao criar um roteiro detalhado, a geração de Narração do HeyGen pode garantir uma entrega polida, e o redimensionamento de Proporção & exportações otimizará para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Recrutamento no Campus

Produza facilmente vídeos de recrutamento universitário envolventes que mostram estudantes-atletas e a vida no campus, atraindo talentos de ponta com conteúdo de qualidade profissional.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce a história para o seu vídeo de recrutamento no campus. Com o HeyGen, você pode usar o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para construir seu vídeo a partir de um roteiro detalhado, garantindo que cada mensagem seja clara e concisa.
Step 2
Carregue Sua Mídia
Incorpore visuais que tragam sua história de recrutamento à vida. Adicione facilmente suas imagens de jogos, clipes do campus ou depoimentos de estudantes carregando-os na Biblioteca de mídia/estoque do HeyGen.
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Personalize seu vídeo de recrutamento universitário para refletir a identidade da sua instituição. Utilize os controles de Branding do HeyGen (logotipo, cores) para manter uma aparência consistente e profissional em toda a sua apresentação.
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo de recrutamento esteja completo, exporte-o em vários formatos adequados para diferentes plataformas. O recurso de Redimensionamento de proporção & exportações do HeyGen garante que seu vídeo seja otimizado para compartilhamento nas redes sociais ou YouTube.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Depoimentos de Estudantes

Apresente depoimentos autênticos de estudantes e histórias de sucesso em vídeos de IA envolventes, construindo confiança e destacando a experiência única no campus.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de recrutamento no campus envolventes?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento universitário envolventes, permitindo que você transforme roteiros em conteúdo de vídeo dinâmico. Utilize avatares de IA, geração de narração e modelos prontos para mostrar tours pelo campus e depoimentos de estudantes de forma eficaz, capturando a atenção de futuros estudantes-atletas.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo dos vídeos de recrutamento?

O HeyGen oferece controles de branding robustos para integrar o logotipo e as cores da sua escola no vídeo de recrutamento, garantindo uma aparência profissional. Você também pode aproveitar uma biblioteca de mídia diversificada e suporte de estoque para enriquecer seu vídeo de destaque ou vídeo de habilidades com visuais relevantes.

Posso compartilhar facilmente os vídeos de recrutamento gerados pelo HeyGen nas redes sociais e no YouTube?

Sim, o HeyGen suporta redimensionamento de proporção e várias opções de exportação, tornando simples otimizar seus vídeos de recrutamento para diferentes plataformas como redes sociais e YouTube. Isso garante que seu vídeo de recrutamento universitário alcance um público mais amplo de treinadores universitários e futuros estudantes.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para recrutamento universitário?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos ao permitir a geração de texto-para-vídeo a partir de seus roteiros, eliminando a necessidade de equipamentos de vídeo complexos ou uma câmera. Adicione música facilmente, gere legendas e crie vídeos de recrutamento no campus profissionais sem a necessidade de experiência extensa em software de edição.

