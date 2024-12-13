Crie Vídeos de Solicitação de Campanha para Coletar Depoimentos Facilmente

Automatize acompanhamentos e colete facilmente vídeos de alta qualidade usando páginas de destino personalizadas e o recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para proprietários de pequenas empresas e criadores de conteúdo, projete um vídeo envolvente de 90 segundos que demonstre como "fazer um vídeo de campanha eficaz" usando o HeyGen. Este vídeo deve apresentar um estilo visual brilhante e encorajador, aproveitando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para criação de conteúdo eficiente e "Legendas" para maior acessibilidade, especialmente ao discutir o impacto de uma mensagem bem preparada, possivelmente sugerindo o "recurso de teleprompter".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos para equipes de vendas e suporte ao cliente, focando em como "Monitorar Respostas Recebidas" de vídeos de campanha de forma eficiente. O estilo visual deve ser calmo e passo a passo, talvez integrando o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para exemplos ilustrativos, e mostrando como diferentes opções de "método de entrega" e um "link compartilhável" podem ser geridos uma vez que os vídeos são recebidos, garantindo "Redimensionamento de proporção e exportações" ideais para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo dinâmico de 45 segundos inspirador direcionado a organizadores de eventos e gerentes de comunidade, mostrando o poder de uma "Mensagem de Solicitação" convincente e uma "Página de Destino" otimizada para coletar conteúdo gerado por usuários. O estilo visual e de áudio deve ser orientado para a ação, aproveitando ao máximo os "Modelos e cenas" do HeyGen para criar um visual polido e explicando como um "Link de Solicitação Pública" pode simplificar o processo de coleta.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Solicitação de Campanha

Reúna facilmente conteúdo de vídeo autêntico para suas campanhas configurando um processo de solicitação simplificado, garantindo qualidade consistente e alinhamento com a marca.

1
Step 1
Crie Sua Solicitação de Campanha
Comece criando sua campanha de Solicitação de Vídeo. Utilize modelos personalizáveis para definir a aparência e o estilo da sua campanha, preparando o cenário para os vídeos solicitados.
2
Step 2
Adicione Instruções e Sugestões
Adicione instruções de gravação claras para guiar seus participantes. Utilize o recurso de teleprompter para ajudá-los a transmitir sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Escolha Seu Método de Entrega
Escolha seu método de entrega gerando um Link de Solicitação Pública único. Compartilhe este link para alcançar seus participantes-alvo e simplificar a submissão de conteúdo.
4
Step 4
Monitore e Gerencie Submissões
Monitore Respostas Recebidas na sua Biblioteca de Vídeos para revisar todas as submissões. Gerencie e refine facilmente seus vídeos coletados para uso final.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes solicitados em vídeos de IA envolventes, mostrando poderosamente o sucesso no mundo real e construindo confiança para suas campanhas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de solicitação de campanha?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de solicitação de campanha ao fornecer instruções de gravação personalizáveis e uma Página de Destino dedicada. Você pode compartilhar facilmente essas solicitações usando um Link de Solicitação Pública único, tornando fácil para os participantes contribuírem com seus vídeos.

Quais recursos o HeyGen oferece para gerenciar solicitações de vídeo recebidas de forma eficaz?

O HeyGen oferece ferramentas robustas para gerenciar sua campanha de Solicitação de Vídeo, incluindo a capacidade de Monitorar Respostas Recebidas e enviar Acompanhamentos Automatizados. Todas as submissões são organizadas dentro da sua Biblioteca de Vídeos, e você pode até iniciar uma Regravação de Solicitação para garantir a melhor qualidade.

O HeyGen fornece ferramentas para ajudar os participantes a gravar vídeos de campanha de alta qualidade?

Sim, o HeyGen apoia contribuições de alta qualidade oferecendo instruções de gravação claras e um recurso de teleprompter integrado para os participantes. Essa orientação ajuda a garantir que cada vídeo de campanha enviado atenda aos seus padrões de clareza e profissionalismo.

Uma vez coletados, como posso distribuir os vídeos de uma campanha do HeyGen?

O HeyGen torna a distribuição simples com um link compartilhável único gerado para cada solicitação de vídeo. Este método de entrega eficiente permite que você circule facilmente o conteúdo coletado da sua campanha de Solicitação de Vídeo para o seu público desejado.

