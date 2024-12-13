Crie Vídeos de QA de Campanha: Rápido, Envolvente e Potencializado por IA

Otimize seu processo de QA de campanha e envolva as partes interessadas com vídeos impulsionados por IA criados facilmente a partir de roteiro usando tecnologia de texto-para-vídeo.

401/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo corporativo refinado de 45 segundos, direcionado à alta administração e clientes externos, para engajar efetivamente as partes interessadas apresentando insights críticos dos seus vídeos de QA de campanha. Empregue um avatar de IA profissional entregando uma mensagem clara gerada a partir de um roteiro usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, mantendo um tom autoritário, mas acessível, durante toda a apresentação.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo informativo de 60 segundos voltado para novos membros da equipe e equipes multifuncionais, desmembrando visualmente um processo complexo de QA de campanha em etapas facilmente digeríveis. O vídeo deve empregar um estilo visual claro e passo a passo com legendas explicativas geradas pela HeyGen, complementadas por visuais de estoque relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, para melhorar a compreensão da criação de vídeos de QA de campanha.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo conciso de 30 segundos orientado para soluções para gerentes de campanha e analistas de marketing, focando em como o feedback visual da garantia de qualidade da campanha pode otimizar campanhas. Este vídeo requer uma estética visual moderna com transições de cena dinâmicas, usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para entrega em múltiplas plataformas, garantindo comunicação clara e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de QA de Campanha

Aproveite os modelos de vídeo impulsionados por IA para produzir vídeos de QA claros e envolventes para o seu processo de garantia de qualidade de campanha, melhorando a comunicação sem esforço.

1
Step 1
Selecione um Modelo Impulsionado por IA
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo impulsionados por IA ou inicie com uma tela em branco para estruturar seu vídeo de garantia de qualidade de campanha.
2
Step 2
Elabore Seu Roteiro de QA
Insira os detalhes específicos do seu processo de QA de campanha e o roteiro, depois escolha um avatar de IA para narrar suas descobertas de forma clara e profissional.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Visuais
Gere narrações com som natural e adicione legendas automaticamente para garantir que seus vídeos de QA envolventes sejam acessíveis e impactantes.
4
Step 4
Finalize e Compartilhe
Revise sua criação, aplique quaisquer controles de branding e exporte seu vídeo polido para compartilhar facilmente seus vídeos de QA de campanha com as partes interessadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique Insights de QA Claramente

.

Crie vídeos envolventes impulsionados por IA para apresentar claramente insights de garantia de qualidade de campanha, promovendo uma melhor compreensão entre as partes interessadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de QA de campanha envolventes?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de QA envolventes transformando roteiros em vídeos profissionais impulsionados por IA. Nossa plataforma utiliza avatares de IA e modelos de vídeo potencializados por IA para simplificar seu processo de QA de campanha, tornando-o mais eficiente e atraente para a garantia de qualidade da campanha.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para otimizar nosso processo de QA de campanha?

A HeyGen oferece um conjunto de ferramentas poderosas para otimizar seu processo de QA de campanha, incluindo avatares de IA, funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro e extensos modelos de vídeo. Esses recursos permitem que você produza rapidamente conteúdo de alta qualidade para todos os aspectos da garantia de qualidade da campanha.

A HeyGen pode melhorar o treinamento da equipe e o engajamento das partes interessadas para a garantia de qualidade da campanha?

Sim, a HeyGen é projetada para melhorar o treinamento da equipe e engajar as partes interessadas de forma eficaz. Ao criar vídeos claros e consistentes impulsionados por IA com Atores de Voz de IA e Gerador de Legendas de IA, você pode garantir que todos compreendam o processo e os requisitos de QA de campanha.

Como a HeyGen garante a consistência da marca em todos os vídeos de QA de campanha?

A HeyGen garante a consistência da marca em todos os seus vídeos de QA de campanha por meio de controles abrangentes de branding, modelos de vídeo personalizáveis e narrações consistentes de IA. Você pode facilmente integrar seu logotipo e cores, criando uma aparência uniforme e profissional para todo o seu conteúdo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo