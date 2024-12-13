Sim, a HeyGen é projetada para melhorar o treinamento da equipe e engajar as partes interessadas de forma eficaz. Ao criar vídeos claros e consistentes impulsionados por IA com Atores de Voz de IA e Gerador de Legendas de IA, você pode garantir que todos compreendam o processo e os requisitos de QA de campanha.