Ao analisar os dados da sua plataforma de análise de vídeo escolhida, como quedas no tempo de exibição ou taxas de engajamento nos seus vídeos da HeyGen, você pode identificar áreas para melhoria. Esses insights ajudam você a refinar futuros roteiros e escolhas visuais dentro da HeyGen para otimizar o conteúdo para melhor retenção de audiência e desempenho geral da campanha.