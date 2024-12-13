Com a plataforma intuitiva e alimentada por IA do HeyGen, você pode acelerar significativamente a criação de vídeos de treinamento de atendimento ao cliente de alta qualidade. Utilizando modelos de vídeo alimentados por IA e um processo de texto para vídeo contínuo, você pode produzir conteúdo profissional em minutos, melhorando a eficiência do treinamento de seu call center.