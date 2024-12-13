Crie Vídeos de Atualização de Negócios que Conectam

Gere rapidamente atualizações de empresa atraentes com avatares de IA e recursos profissionais de marketing em vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de atualização de marketing externo de 90 segundos direcionado a clientes existentes e potenciais, destacando melhorias recentes de produtos ou marcos de serviços. Use um estilo visual dinâmico e moderno com música profissional animada, aproveitando os modelos profissionalmente projetados da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar vídeos profissionais que ressoem no marketing de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um trecho conciso de lançamento de produto de 45 segundos projetado para várias plataformas de mídia social, direcionado a adotantes iniciais e usuários gerais. O estilo visual deve ser rápido e visualmente atraente, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar rapidamente visuais atraentes e, em seguida, otimizar para diferentes plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, estabelecendo a HeyGen como um eficiente criador de vídeos de negócios online.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo técnico de 2 minutos detalhando novos recursos ou uma atualização complexa, voltado para usuários e desenvolvedores experientes em tecnologia. Mantenha um estilo visual claro e instrutivo com gravações de tela e gráficos animados, complementado por uma narração calma e informativa. Utilize a geração de narração da HeyGen para áudio consistente e garanta acessibilidade com legendas geradas automaticamente, demonstrando como ferramentas alimentadas por IA simplificam o processo de como fazer um vídeo de negócios para atualizações da empresa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Atualização de Negócios

Produza facilmente vídeos profissionais de atualização de negócios com nosso criador de vídeos online alimentado por IA, projetado para ajudá-lo a se comunicar de forma eficaz e engajar seu público.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro
Inicie seu vídeo de atualização de negócios escolhendo entre modelos profissionalmente projetados ou colando seu roteiro para aproveitar nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Adicione Seus Mídias e Detalhes
Carregue facilmente seus próprios ativos ou aprimore seu vídeo com visuais relevantes de nossa abrangente biblioteca de mídia/suporte de estoque.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Mantenha a consistência da marca em todas as suas comunicações utilizando controles de Branding (logotipo, cores) para refletir a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Finalize seu vídeo profissional de atualização de negócios com redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, depois compartilhe-o perfeitamente em suas plataformas de mídia social escolhidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Crie facilmente depoimentos em vídeo atraentes e estudos de caso para destacar conquistas de clientes e construir confiança com seu público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos profissionais com IA?

A HeyGen é um criador de vídeos de negócios online que utiliza ferramentas alimentadas por IA, incluindo avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, para simplificar a criação de vídeos. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar permite que os usuários produzam facilmente conteúdo de alta qualidade sem habilidades técnicas complexas.

Quais opções de personalização estão disponíveis na HeyGen para criar vídeos de negócios com marca?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que os usuários incorporem seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Você pode selecionar entre modelos profissionalmente projetados e personalizar cenas, garantindo que seus vídeos de atualização de negócios mantenham uma identidade de marca consistente.

Posso aprimorar meus vídeos de negócios com recursos avançados de edição e mídia usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen fornece recursos robustos para aprimorar seus vídeos, incluindo uma biblioteca abrangente de filmagens de estoque e opções para cortar e aparar vídeos. Você também pode adicionar facilmente música e efeitos sonoros, além de gerar narrações e legendas para um produto final polido.

A HeyGen é adequada para criar conteúdo de vídeo diversificado para várias plataformas?

A HeyGen permite que você produza conteúdo de marketing em vídeo versátil para várias aplicações, como lançamentos de produtos e campanhas de marketing. Com opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, a HeyGen garante que seus vídeos sejam otimizados para todas as plataformas de mídia social.

