Crie Vídeos de Atualização de Negócios que Conectam
Gere rapidamente atualizações de empresa atraentes com avatares de IA e recursos profissionais de marketing em vídeo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de atualização de marketing externo de 90 segundos direcionado a clientes existentes e potenciais, destacando melhorias recentes de produtos ou marcos de serviços. Use um estilo visual dinâmico e moderno com música profissional animada, aproveitando os modelos profissionalmente projetados da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar vídeos profissionais que ressoem no marketing de vídeo.
Crie um trecho conciso de lançamento de produto de 45 segundos projetado para várias plataformas de mídia social, direcionado a adotantes iniciais e usuários gerais. O estilo visual deve ser rápido e visualmente atraente, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar rapidamente visuais atraentes e, em seguida, otimizar para diferentes plataformas usando redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, estabelecendo a HeyGen como um eficiente criador de vídeos de negócios online.
Crie um vídeo explicativo técnico de 2 minutos detalhando novos recursos ou uma atualização complexa, voltado para usuários e desenvolvedores experientes em tecnologia. Mantenha um estilo visual claro e instrutivo com gravações de tela e gráficos animados, complementado por uma narração calma e informativa. Utilize a geração de narração da HeyGen para áudio consistente e garanta acessibilidade com legendas geradas automaticamente, demonstrando como ferramentas alimentadas por IA simplificam o processo de como fazer um vídeo de negócios para atualizações da empresa.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere Atualizações Envolventes para Mídias Sociais.
Produza rapidamente vídeos cativantes para plataformas de mídia social para disseminar notícias e anúncios da empresa de forma eficaz.
Crie Atualizações de Marketing de Alto Desempenho.
Produza anúncios de vídeo impactantes e conteúdo promocional para lançamentos de produtos e campanhas de marketing em tempo recorde.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos profissionais com IA?
A HeyGen é um criador de vídeos de negócios online que utiliza ferramentas alimentadas por IA, incluindo avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, para simplificar a criação de vídeos. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar permite que os usuários produzam facilmente conteúdo de alta qualidade sem habilidades técnicas complexas.
Quais opções de personalização estão disponíveis na HeyGen para criar vídeos de negócios com marca?
A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que os usuários incorporem seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Você pode selecionar entre modelos profissionalmente projetados e personalizar cenas, garantindo que seus vídeos de atualização de negócios mantenham uma identidade de marca consistente.
Posso aprimorar meus vídeos de negócios com recursos avançados de edição e mídia usando a HeyGen?
Sim, a HeyGen fornece recursos robustos para aprimorar seus vídeos, incluindo uma biblioteca abrangente de filmagens de estoque e opções para cortar e aparar vídeos. Você também pode adicionar facilmente música e efeitos sonoros, além de gerar narrações e legendas para um produto final polido.
A HeyGen é adequada para criar conteúdo de vídeo diversificado para várias plataformas?
A HeyGen permite que você produza conteúdo de marketing em vídeo versátil para várias aplicações, como lançamentos de produtos e campanhas de marketing. Com opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, a HeyGen garante que seus vídeos sejam otimizados para todas as plataformas de mídia social.