Produza vídeos de continuidade de negócios envolventes e informativos com avatares de AI para aumentar o engajamento no treinamento e compartilhar guias cruciais de gestão de riscos.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo introdutório de 45 segundos voltado para todos os funcionários e novos contratados, explicando a importância do plano geral de continuidade de negócios da empresa. Este vídeo precisa ser envolvente e de fácil compreensão, apresentando avatares de AI amigáveis, visuais claros e simples, e um tom encorajador e informativo para a narração. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente um layout profissional e sua geração de Narração para uma narração consistente.
Crie um vídeo informativo de 1,5 minuto para chefes de departamento e líderes de equipe, delineando um procedimento específico de recuperação de desastres. O estilo visual deve ser estruturado e sério, incorporando visualizações de dados relevantes e filmagens profissionais de banco de imagens para ilustrar cenários potenciais. O áudio deve ser uma voz calma e tranquilizadora. Garanta acessibilidade adicionando Legendas através da HeyGen e melhore o apelo visual usando seu suporte de biblioteca de Mídia/estoque para ativos relevantes.
Desenhe um vídeo abrangente de 2 minutos direcionado à alta administração e oficiais de conformidade, resumindo elementos-chave de um novo Guia de Gestão de Riscos para ajudar a criar vídeos de continuidade de negócios. A estética visual deve ser altamente polida e corporativa, apresentando animações no estilo infográfico e transições nítidas. A narração deve ser confiante e articulada. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir do roteiro da HeyGen para produzir este conteúdo complexo de forma eficiente e garanta que seja adequado para várias plataformas utilizando Redimensionamento de proporção & exportações.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento de Continuidade de Negócios.
Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento para procedimentos críticos de BCDR por meio de treinamento em vídeo impulsionado por AI.
Escale a Disseminação de Conhecimento de BCP.
Desenvolva e distribua rapidamente cursos abrangentes de continuidade de negócios para educar efetivamente sua força de trabalho global.
Como as ferramentas de AI da HeyGen podem ajudar a criar vídeos de continuidade de negócios de forma eficiente?
A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de continuidade de negócios usando ferramentas avançadas de AI, transformando roteiros em conteúdo visual envolvente. Isso simplifica o processo de produção de vídeos informativos para sua equipe ou partes interessadas, crucial para qualquer plano BCDR.
A HeyGen oferece opções de Avatares de AI e narração para treinamento de continuidade de negócios?
Sim, a HeyGen possui avatares de AI realistas e um gerador de narração robusto, permitindo que você produza apresentações profissionais e consistentes para seu treinamento de continuidade de negócios. Você pode gerar vídeos a partir de texto sem esforço, garantindo clareza e engajamento sem filmagens complexas.
Existem Modelos de Vídeos de Continuidade de Negócios disponíveis para simplificar a criação de vídeos na HeyGen?
Com certeza, a HeyGen oferece uma seleção de Modelos de Vídeos de Continuidade de Negócios personalizáveis, projetados para acelerar sua produção de conteúdo. Esses modelos, combinados com recursos intuitivos de edição de vídeo, ajudam você a desenvolver rapidamente vídeos impactantes, mesmo para cenários complexos de recuperação de desastres.
Como a HeyGen garante que os vídeos de continuidade de negócios sejam envolventes e acessíveis?
A HeyGen ajuda a criar vídeos envolventes por meio de visuais dinâmicos, Avatares de AI e legendas automáticas, tornando seu conteúdo de continuidade de negócios altamente acessível. Isso garante que informações críticas sejam transmitidas de forma eficaz a todos os espectadores, aumentando o engajamento no treinamento e a compreensão dos guias de gestão de riscos.