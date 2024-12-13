Crie Vídeos de Continuidade de Negócios de Forma Fácil e Eficaz

Produza vídeos de continuidade de negócios envolventes e informativos com avatares de AI para aumentar o engajamento no treinamento e compartilhar guias cruciais de gestão de riscos.

558/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo introdutório de 45 segundos voltado para todos os funcionários e novos contratados, explicando a importância do plano geral de continuidade de negócios da empresa. Este vídeo precisa ser envolvente e de fácil compreensão, apresentando avatares de AI amigáveis, visuais claros e simples, e um tom encorajador e informativo para a narração. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente um layout profissional e sua geração de Narração para uma narração consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo informativo de 1,5 minuto para chefes de departamento e líderes de equipe, delineando um procedimento específico de recuperação de desastres. O estilo visual deve ser estruturado e sério, incorporando visualizações de dados relevantes e filmagens profissionais de banco de imagens para ilustrar cenários potenciais. O áudio deve ser uma voz calma e tranquilizadora. Garanta acessibilidade adicionando Legendas através da HeyGen e melhore o apelo visual usando seu suporte de biblioteca de Mídia/estoque para ativos relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo abrangente de 2 minutos direcionado à alta administração e oficiais de conformidade, resumindo elementos-chave de um novo Guia de Gestão de Riscos para ajudar a criar vídeos de continuidade de negócios. A estética visual deve ser altamente polida e corporativa, apresentando animações no estilo infográfico e transições nítidas. A narração deve ser confiante e articulada. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir do roteiro da HeyGen para produzir este conteúdo complexo de forma eficiente e garanta que seja adequado para várias plataformas utilizando Redimensionamento de proporção & exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Continuidade de Negócios

Proteja suas operações e garanta a prontidão da equipe com vídeos de continuidade de negócios informativos e envolventes, criados rapidamente usando ferramentas de AI.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Vídeos de Continuidade de Negócios
Comece selecionando um modelo pré-desenhado de nossa extensa biblioteca ou cole seu roteiro existente. Nossa interface intuitiva e diversos 'Modelos & cenas' ajudam você a estruturar seu conteúdo de forma eficaz para seu plano de continuidade de negócios.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de AI e Voz
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma variedade de 'avatares de AI' realistas e vozes. Personalize sua aparência e tom para corresponder à sua marca e transmitir informações cruciais de forma eficaz para seu plano BCDR.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Integre o logotipo, cores e outros ativos da sua empresa usando nossos 'Controles de branding'. Adicione visuais e mídias relevantes de nossa biblioteca para criar vídeos altamente envolventes que mantenham a consistência profissional ao longo do tempo.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo Informativo
Uma vez que seu vídeo esteja completo, gere-o com um clique. Utilize 'Redimensionamento de proporção & exportações' para publicar seus vídeos informativos em várias plataformas, garantindo ampla acessibilidade e comunicação eficaz de recuperação de desastres.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de BCP

.

Use AI para transformar planos de continuidade de negócios complexos em vídeos claros e fáceis de entender para todas as partes interessadas.

background image

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas de AI da HeyGen podem ajudar a criar vídeos de continuidade de negócios de forma eficiente?

A HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de continuidade de negócios usando ferramentas avançadas de AI, transformando roteiros em conteúdo visual envolvente. Isso simplifica o processo de produção de vídeos informativos para sua equipe ou partes interessadas, crucial para qualquer plano BCDR.

A HeyGen oferece opções de Avatares de AI e narração para treinamento de continuidade de negócios?

Sim, a HeyGen possui avatares de AI realistas e um gerador de narração robusto, permitindo que você produza apresentações profissionais e consistentes para seu treinamento de continuidade de negócios. Você pode gerar vídeos a partir de texto sem esforço, garantindo clareza e engajamento sem filmagens complexas.

Existem Modelos de Vídeos de Continuidade de Negócios disponíveis para simplificar a criação de vídeos na HeyGen?

Com certeza, a HeyGen oferece uma seleção de Modelos de Vídeos de Continuidade de Negócios personalizáveis, projetados para acelerar sua produção de conteúdo. Esses modelos, combinados com recursos intuitivos de edição de vídeo, ajudam você a desenvolver rapidamente vídeos impactantes, mesmo para cenários complexos de recuperação de desastres.

Como a HeyGen garante que os vídeos de continuidade de negócios sejam envolventes e acessíveis?

A HeyGen ajuda a criar vídeos envolventes por meio de visuais dinâmicos, Avatares de AI e legendas automáticas, tornando seu conteúdo de continuidade de negócios altamente acessível. Isso garante que informações críticas sejam transmitidas de forma eficaz a todos os espectadores, aumentando o engajamento no treinamento e a compreensão dos guias de gestão de riscos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo