Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento conciso de 60 segundos para todos os funcionários, demonstrando ações-chave para a preparação para desastres no local de trabalho. O estilo visual deve ser prático e instrutivo, usando gráficos simples e exemplos do mundo real, complementados por uma narração calma e autoritária. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter eficientemente procedimentos escritos em um guia visual impactante para o nosso Treinamento de Continuidade de Negócios.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo incisivo de 30 segundos especificamente para líderes de equipe e gerentes, destacando seu papel crucial no desenvolvimento de estratégias robustas de continuidade de negócios. O estilo visual deve ser direto e orientado por infográficos, com uma trilha sonora confiante e motivadora. Utilize a geração de Narração da HeyGen para transmitir uma mensagem convincente sobre a responsabilidade de liderança em manter a resiliência operacional através desses vídeos vitais de continuidade de negócios.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos de Perguntas e Respostas direcionado a todos os funcionários, abordando equívocos comuns e reforçando planos de emergência críticos. A abordagem visual deve ser amigável e acessível, talvez usando elementos animados, com um tom de áudio conversacional e tranquilizador. Garanta clareza e acessibilidade incorporando Legendas da HeyGen para criar vídeos de treinamento de continuidade de negócios que não deixem margem para mal-entendidos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento de Continuidade de Negócios

Produza rapidamente vídeos de treinamento de continuidade de negócios profissionais e impactantes que preparam sua equipe para qualquer desafio, garantindo prontidão e resiliência com AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Escreva ou cole seu roteiro diretamente na plataforma para aproveitar nossa geração de texto-para-vídeo e delinear seu conteúdo crítico de continuidade de negócios.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de AI
Dê vida ao seu roteiro selecionando entre diversos Avatares de AI que oferecem uma entrega dinâmica e profissional para seus vídeos de Treinamento de Continuidade de Negócios.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aplique o logotipo e as cores da sua marca para garantir que seus vídeos de preparação para desastres sejam profissionais e alinhados à marca, aumentando o impacto do seu planejamento de continuidade.
4
Step 4
Exporte Com Acessibilidade Aprimorada
Gere seu vídeo de treinamento abrangente com legendas e captions adicionadas automaticamente, garantindo que seus vídeos cruciais de continuidade de negócios sejam acessíveis a todos.

Simplifique conceitos complexos de continuidade de negócios, melhorando a compreensão e a preparação de todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de continuidade de negócios envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de continuidade de negócios atraentes usando Avatares de AI avançados e narrações realistas a partir de seus roteiros de texto. Isso torna as informações complexas de preparação para desastres mais acessíveis e envolventes para sua equipe.

Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver estratégias de continuidade de negócios?

A HeyGen simplifica o desenvolvimento de estratégias de continuidade de negócios ao fornecer modelos personalizáveis e uma plataforma robusta para escrita de roteiros. Você pode gerar rapidamente vídeos profissionais que delineiam seus planos de emergência e planejamento de continuidade.

A HeyGen pode personalizar os avatares de AI para nossos vídeos de plano de continuidade de negócios?

Sim, a HeyGen permite uma personalização significativa dos Avatares de AI para alinhar com sua marca, garantindo que seus vídeos de plano de continuidade de negócios mantenham uma aparência profissional e consistente. Você pode personalizar aspectos para refletir a identidade da sua organização.

Como a HeyGen garante acessibilidade para vídeos de continuidade de negócios em toda a nossa organização?

A HeyGen melhora a acessibilidade dos seus vídeos de preparação para desastres e continuidade de negócios oferecendo legendas automáticas e diversas opções de narração. Isso garante que informações críticas sejam claramente comunicadas e compreendidas por todos os funcionários, independentemente da localização ou preferências auditivas.

