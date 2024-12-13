Com certeza. As capacidades de texto para vídeo do HeyGen e os modelos reutilizáveis são projetados para simplificar a criação de múltiplos vídeos de segurança no ônibus escolar de forma eficiente. Isso permite vídeos de segurança consistentes e de alta qualidade em vários tópicos ou faixas etárias de alunos sem recursos adicionais.