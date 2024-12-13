Crie Vídeos de Tour de Edifícios que Atraem Mais Compradores

Crie vídeos imobiliários atraentes e tours virtuais de casas que se destacam. Aproveite os avatares AI do HeyGen para apresentações dinâmicas.

496/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo profissional de 90 segundos direcionado a pequenas empresas imobiliárias, mostrando como a 'criação assistida por AI' simplifica o processo de geração de um 'tour virtual' atraente. O design visual deve ser moderno e elegante, com transições suaves entre os destaques da propriedade e uma trilha sonora de fundo confiante e animada. Integre um avatar AI do HeyGen para apresentar os benefícios deste fluxo de trabalho simplificado, adicionando um toque futurista aos seus esforços de marketing.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional imersivo de 2 minutos voltado para profissionais de marketing imobiliário e desenvolvedores de propriedades, ilustrando as capacidades avançadas de um 'tour virtual 360' para o 'marketing' aprimorado de propriedades. A experiência visual deve ser envolvente e informativa, apresentando caminhos de câmera dinâmicos através das propriedades e uma narração sofisticada e profissional que destaque os principais recursos. Aproveite o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar eficientemente seu texto de marketing detalhado em uma apresentação visual cativante.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um tutorial amigável de 45 segundos para iniciantes em 'vídeos imobiliários', oferecendo 'Dicas & Modelos' rápidas para seus projetos iniciais. O vídeo deve ter um estilo visual amigável e acessível, usando demonstrações claras e passo a passo e um tom encorajador e conversacional. Utilize os Modelos & cenas do HeyGen para iniciar o processo de criação, mostrando como um tour com aparência profissional pode ser montado facilmente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Tour de Edifícios

Desenhe tours virtuais atraentes para propriedades com a AI intuitiva do HeyGen, garantindo que cada detalhe seja apresentado profissionalmente para cativar potenciais clientes.

1
Step 1
Carregue Suas Imagens
Comece carregando suas imagens existentes do edifício, incluindo quaisquer imagens 360, na biblioteca de mídia do HeyGen. Este passo fundamental garante que todos os ativos visuais para seu tour virtual estejam prontos para integração perfeita.
2
Step 2
Crie Suas Cenas de Vídeo
Selecione entre a ampla gama de modelos e cenas do HeyGen para estruturar seu tour virtual. Organize suas imagens carregadas para construir uma narrativa atraente para potenciais compradores.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Enriqueça seu tour de edifício com áudio envolvente utilizando os recursos de criação assistida por AI do HeyGen, como a geração de narração. Converta facilmente texto em fala natural para guiar os espectadores de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Aplique controles de branding para finalizar seu tour virtual de casa, depois utilize as opções de exportação do HeyGen para várias plataformas. Isso prepara seu vídeo de alta qualidade para marketing eficaz a um público mais amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios de Propriedades de Alta Conversão

.

Desenhe anúncios de vídeo atraentes para propriedades de forma eficiente, usando AI para destacar características principais e atrair leads qualificados.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos imobiliários envolventes?

O HeyGen permite que você transforme roteiros em vídeos imobiliários profissionais usando avatares AI e tecnologia de texto para vídeo. Incorpore facilmente detalhes da propriedade, elementos de tour virtual e plantas baixas com branding personalizado e música para uma apresentação abrangente.

O HeyGen suporta a criação assistida por AI para tours virtuais de casas?

Com certeza! O HeyGen utiliza AI para simplificar a criação de tours virtuais de casas, permitindo que você gere narrações naturais, adicione cenas dinâmicas e integre mídia de nossa extensa biblioteca sem a necessidade de software de edição de vídeo complexo.

Quais elementos visuais posso incluir nos meus vídeos de tour virtual do HeyGen?

Você pode aprimorar seus vídeos de tour virtual com branding personalizado, integrar imagens 360 atraentes e utilizar a diversa biblioteca de modelos do HeyGen para mostrar propriedades de forma eficaz. Adicione legendas e subtítulos para alcançar um público mais amplo.

O HeyGen é adequado para gerar e exportar rapidamente vídeos de marketing para o setor imobiliário?

Sim, o HeyGen é projetado para eficiência, permitindo que você crie e exporte rapidamente vídeos de marketing imobiliário de alta qualidade em vários formatos. Produza apresentações de propriedades cativantes e tours virtuais para todos os seus canais de marketing com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo