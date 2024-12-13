Sim, a HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo com IA para simplificar a criação de anúncios diários em vídeo e outros conteúdos. Esta abordagem baseada em IA permite que você transforme rapidamente roteiros em anúncios de vídeo de alta qualidade com avatares de IA e geração automática de narração. Isso aumenta significativamente a eficiência para comunicação de vídeo consistente.