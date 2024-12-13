Crie Vídeos de Anúncio de Transmissão com o Poder da IA
Crie rapidamente vídeos profissionais de anúncio de transmissão usando o gerador de vídeo com IA da HeyGen e modelos personalizáveis.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de anúncio diário de 45 segundos direcionado a comunicações internas da empresa ou escolas, apresentando atualizações essenciais de maneira envolvente, amigável e informativa usando um estilo gráfico moderno, trazido à vida com os "Avatares de IA" da HeyGen para uma presença consistente na tela em seu "broadcast diário".
Crie um "broadcast de anúncio em vídeo" de 60 segundos para organizadores de eventos e ONGs, com o objetivo de inspirar ação para um evento ou campanha de arrecadação de fundos com uma estética visual animada e energética, completa com música de fundo inspiradora e visuais nítidos, facilmente gerados a partir de um roteiro usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para criar "vídeos personalizados" verdadeiramente.
Desenhe um vídeo de anúncio de transmissão rápida de 20 segundos para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, perfeito para uma venda relâmpago ou atualização crítica, apresentando um estilo visual rápido e chamativo com música cativante e texto proeminente na tela, otimizado para várias plataformas através do "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para "criar vídeos de anúncio de transmissão" que se destacam em qualquer plataforma.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios Envolventes para Mídias Sociais.
Gere rapidamente vídeos cativantes para mídias sociais e clipes curtos para disseminar anúncios importantes de forma eficaz.
Desenvolva Mensagens de Transmissão de Alto Impacto.
Utilize vídeo com IA para criar anúncios de transmissão de alto desempenho que capturam a atenção e impulsionam o engajamento rapidamente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncio de transmissão de forma eficaz?
A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de anúncio de transmissão com qualidade profissional sem esforço. Utilize avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiros para produzir vídeos de transmissão de notícias envolventes ou anúncios diários em vídeo sem equipamentos de filmagem complexos. Esta plataforma simplifica a narrativa digital, tornando a produção criativa de vídeos acessível.
Que tipo de modelos de transmissão a HeyGen oferece para anúncios em vídeo?
A HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos de transmissão projetados para vários anúncios em vídeo, incluindo notícias de última hora e atualizações diárias. Esses modelos permitem fácil personalização, permitindo que você produza vídeos personalizados e profissionais de forma eficiente. Basta selecionar um modelo, adicionar seu roteiro e gerar seu vídeo.
A HeyGen utiliza IA para gerar anúncios diários em vídeo?
Sim, a HeyGen utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeo com IA para simplificar a criação de anúncios diários em vídeo e outros conteúdos. Esta abordagem baseada em IA permite que você transforme rapidamente roteiros em anúncios de vídeo de alta qualidade com avatares de IA e geração automática de narração. Isso aumenta significativamente a eficiência para comunicação de vídeo consistente.
Posso personalizar e compartilhar vídeos em HD com minha própria marca usando a HeyGen?
Absolutamente, a HeyGen permite que você personalize totalmente e compartilhe vídeos em HD enquanto mantém sua identidade de marca única. Você pode aplicar elementos de marca personalizados, como logotipos e cores, ao seu anúncio de transmissão em vídeo. A plataforma suporta várias proporções e garante que seus vídeos personalizados estejam prontos para mídias sociais ou outras plataformas de entrega digital.