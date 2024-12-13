Crie Vídeos de Narrativa de Marca que Conectam

Transforme a narrativa da sua marca em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço com o recurso de texto para vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos de história de marca direcionado a clientes e parceiros existentes, mostrando como sua marca resolve um problema crucial através de "histórias envolventes" usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para construir uma narrativa visual limpa e explicativa com uma narração confiante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vibrante vídeo de 60 segundos de narrativa de marca animada projetado para os primeiros adeptos da tecnologia, destacando uma inovação de produto única através de "narrativa visual" sofisticada usando legendas precisas da HeyGen para acompanhar animações elegantes e modernas e música de fundo animada.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo autêntico de 30 segundos para sua comunidade leal, refletindo sua "identidade de marca" central com um toque pessoal, nos bastidores, aprimorado pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para complementar suas filmagens, tudo entregue com um tom conversacional sob forte direção criativa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Narrativa de Marca

Transforme a narrativa da sua marca em vídeos cativantes com as ferramentas intuitivas de IA da HeyGen, tornando a narrativa impactante acessível e eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Narrativo
Crie a história única da sua marca. Escreva um roteiro envolvente e, em seguida, cole-o facilmente no editor da HeyGen para iniciar o processo de criação do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Visuais Envolventes
Dê vida à sua história. Escolha entre a ampla gama de avatares de IA da HeyGen para representar sua marca e aprimorar seus vídeos de narrativa de marca animada.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Aprimore seu vídeo com personalização de marca. Integre seu logotipo e selecione cores da marca usando os controles de marca da HeyGen para uma história visual coesa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Sua história de marca está pronta para inspirar! Garanta que seu vídeo esteja otimizado para qualquer plataforma selecionando várias proporções para exportação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva vídeos envolventes alimentados por IA para mostrar efetivamente depoimentos de clientes e construir confiança na marca.

Perguntas Frequentes

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de narrativa de marca envolventes?

A HeyGen facilita a criação de vídeos de narrativa de marca envolventes transformando seu roteiro em visuais dinâmicos com avatares de IA. Isso simplifica todo o processo de criação de vídeo, permitindo uma narrativa visual eficaz sem produção complexa.

A HeyGen suporta a produção de vídeos de narrativa de marca animados?

Sim, a HeyGen permite que você produza vídeos de narrativa de marca animados de alta qualidade usando uma variedade de modelos, mídia de estoque e narrações geradas por IA. Você pode criar conteúdo animado envolvente ou vídeos explicativos que transmitem efetivamente a mensagem da sua marca.

Quais recursos a HeyGen oferece para garantir que meus vídeos de marca reflitam minha identidade única?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos personalizados e cores da marca, para garantir que seus vídeos de marca representem autenticamente sua identidade. Você também pode adicionar legendas profissionais e adaptar proporções para conteúdo de vídeo consistente em todas as plataformas.

Como o gerador de vídeo de IA da HeyGen melhora a eficiência na produção de vídeos de marca?

O poderoso gerador de vídeo de IA da HeyGen melhora significativamente a eficiência, permitindo que você transforme rapidamente roteiros de texto em vídeos de marca polidos com narrações alimentadas por IA e legendas automáticas. Ele funciona como uma ferramenta abrangente de criação de vídeo por IA, minimizando a necessidade de edição extensa.

