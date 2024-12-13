Crie Vídeos de Conformidade de Marca com o Poder da IA

Gere rapidamente vídeos de treinamento de conformidade profissionais e envolventes usando avatares de IA da HeyGen para melhorar a compreensão dos funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes de marketing e RH, crie um vídeo de conformidade de marca de 90 segundos detalhando as últimas diretrizes de comunicação externa. Empregando a capacidade de geração de narração da HeyGen, o vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e com a marca, incorporando logotipos e esquemas de cores da empresa, permitindo assim uma Personalização Eficaz de Vídeos de Conformidade.
Prompt de Exemplo 2
Para melhorar a Acessibilidade de Vídeos para uma força de trabalho global, projete um vídeo de 60 segundos demonstrando protocolos de segurança no local de trabalho. Um estilo visual limpo e informativo com legendas nítidas e fáceis de ler, geradas de forma eficiente através da capacidade de legendas da HeyGen, garantirá que informações críticas sejam transmitidas independentemente de limitações de áudio ou barreiras linguísticas.
Prompt de Exemplo 3
Para departamentos jurídicos e oficiais de conformidade, desenvolva um vídeo de 2 minutos que descreva atualizações regulatórias críticas para mitigar riscos legais e financeiros. Este vídeo deve adotar uma abordagem visual elegante e orientada por dados, integrando filmagens profissionais de banco de imagens obtidas através do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, e apresentar uma apresentação de áudio séria, mas clara, utilizando a capacidade de Modelos e cenas da HeyGen para criação eficiente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Conformidade de Marca

Gere rapidamente vídeos de treinamento de conformidade eficazes e envolventes usando modelos impulsionados por IA da HeyGen e opções de personalização para uma adesão perfeita à marca.

1
Step 1
Escolha um Modelo Impulsionado por IA
Inicie seu projeto de vídeos de treinamento de conformidade selecionando entre uma variedade de modelos e cenas. Escolha um modelo impulsionado por IA que se alinhe com a estética e as necessidades de conformidade da sua marca, proporcionando uma base sólida para sua mensagem.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo do Vídeo
Personalize seus vídeos de conformidade utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu texto em uma apresentação dinâmica. Isso permite controle preciso sobre sua mensagem e garante a conformidade da marca.
3
Step 3
Adicione Identidade Visual e Acessibilidade
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca utilizando controles de Identidade Visual (logotipo, cores). Você também pode melhorar a Acessibilidade do Vídeo gerando automaticamente legendas para tornar seu treinamento inclusivo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seus vídeos de treinamento de conformidade estejam completos, utilize redimensionamento de proporção e exportações para prepará-los para várias plataformas. Isso garante que seu conteúdo esteja otimizado e pronto para distribuição ou integração em LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas de Conformidade

.

Transforme tópicos complexos de conformidade de marca em conteúdo de vídeo facilmente digerível e visualmente claro para melhor compreensão.

Perguntas Frequentes

Como o Gerador de Vídeos de IA da HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

O poderoso Gerador de Vídeos de IA da HeyGen permite transformar rapidamente roteiros em vídeos envolventes, ideais para treinamento de conformidade. Utilize nossos Avatares de IA e modelos impulsionados por IA para produzir conteúdo profissional e de alta qualidade sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para garantir a conformidade da marca em meus vídeos?

A HeyGen oferece recursos robustos de personalização para conformidade de marca, incluindo a capacidade de incorporar seu logotipo, cores da marca e diretrizes visuais específicas. Isso garante que todos os seus vídeos de conformidade mantenham uma identidade de marca consistente, aumentando a confiança e o reconhecimento.

A HeyGen suporta recursos para acessibilidade de vídeos, como legendas ou subtítulos, para conteúdo de conformidade?

Sim, a HeyGen gera automaticamente Legendas e subtítulos de IA, melhorando significativamente a acessibilidade dos vídeos e garantindo que seu treinamento de conformidade alcance um público mais amplo. Este recurso é crucial para uma comunicação clara e adesão aos padrões de acessibilidade.

Como a HeyGen facilita a edição profissional e a produção de qualidade para vídeos de conformidade?

A plataforma da HeyGen simplifica a edição profissional oferecendo um editor de vídeo baseado em texto, garantindo visuais nítidos e áudio claro. Você também pode adicionar facilmente narrações e aproveitar várias ferramentas para alcançar um alto padrão de produção de qualidade para todos os seus vídeos de conformidade.

