Crie Vídeos de Visão Geral de Ativos de Marca com IA

Garanta a consistência da marca e crie vídeos de visão geral de ativos de marca impactantes com controles de branding poderosos.

526/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional cativante de 60 segundos direcionado a novos contratados e parceiros externos, oferecendo uma visão abrangente da nossa identidade de marca. Este vídeo deve ser inspirador e ilustrativo, apresentando nossa história e valores de marca através de visuais envolventes e um estilo de áudio caloroso e motivacional. Utilize os "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar mensagens-chave de forma consistente e enriquecer a narrativa visual com conteúdo relevante da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrutivo informativo de 30 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de mídias sociais, detalhando o uso correto do nosso logotipo principal como um ativo de vídeo chave. Este vídeo deve empregar um estilo visual claro e passo a passo com animações simples e um tom de áudio direto e encorajador. Use o "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para construir a narrativa de forma eficiente e garantir acessibilidade incorporando "Legendas/captions".
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo persuasivo de 45 segundos voltado para líderes de marketing e gerentes de marca, defendendo a importância de um conteúdo de vídeo de marca consistente em todas as plataformas. O estilo visual deve ser profissional e impactante, mostrando exemplos de implementação bem-sucedida, acompanhado de uma entrega de áudio autoritária e confiante. Enfatize como o HeyGen pode "otimizar a produção de vídeos" através de capacidades como "Redimensionamento de proporção e exportações", garantindo que os ativos de marca fiquem perfeitos em qualquer lugar.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Ativos de Marca

Produza facilmente conteúdo de vídeo envolvente e alinhado à marca que destaque sua identidade visual e otimize sua comunicação de marca.

1
Step 1
Selecione um Template de Marca
Comece escolhendo entre os templates de marca personalizáveis do HeyGen, incluindo o Template de Vídeos de Visão Geral de Ativos de Marca, ou uma tela em branco para garantir que seu vídeo esteja alinhado com sua identidade visual.
2
Step 2
Aplique Sua Identidade Visual
Integre facilmente os logotipos, cores e fontes da sua empresa usando os controles de Branding dedicados do HeyGen (logotipo, cores) para manter uma identidade visual consistente ao longo do seu vídeo.
3
Step 3
Crie Narrativas Envolventes
Transforme seu roteiro em conteúdo de vídeo dinâmico selecionando um avatar de IA para apresentar sua mensagem, ainda mais aprimorado pelo Gerador de Legendas de IA preciso para um alcance mais amplo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Alinhado à Marca
Finalize sua produção gerando seu vídeo e utilizando o recurso de Redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir que ele esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma, pronto como conteúdo de vídeo de marca de alta qualidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Interno de Ativos de Marca

.

Melhore a compreensão dos funcionários sobre as diretrizes e ativos da marca por meio de vídeos de treinamento interativos com IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de visão geral de ativos de marca?

O HeyGen capacita você a criar facilmente vídeos de visão geral de ativos de marca que reforçam sua identidade visual. Utilize templates de marca personalizáveis e Avatares de IA para produzir consistentemente vídeos de alta qualidade e alinhados à marca, garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente de acordo com as diretrizes da sua marca.

Quais recursos o HeyGen oferece para garantir vídeos alinhados à marca?

O HeyGen fornece controles de branding robustos, incluindo logotipos personalizados e cores de marca, para garantir que seu conteúdo de vídeo esteja sempre alinhado à marca. Nossos Avatares de IA e templates de marca personalizáveis ajudam a manter uma identidade visual consistente em todos os seus vídeos promocionais, otimizando a produção de vídeos.

O HeyGen pode otimizar meu processo geral de criação de vídeos?

Sim, o HeyGen otimiza significativamente seu processo de criação de vídeos convertendo texto em vídeo com Avatares de IA e Atores de Voz de IA. Nossa plataforma também oferece um Gerador de Legendas de IA, permitindo a produção eficiente de diversos ativos de vídeo, como vídeos de integração ou demonstração de produtos.

Para quais tipos de conteúdo de vídeo de marca o HeyGen é mais eficaz?

O HeyGen é altamente eficaz para criar diversos conteúdos de vídeo de marca, incluindo vídeos promocionais envolventes, vídeos de integração informativos e vídeos de demonstração de produtos dinâmicos. Ele simplifica a produção de qualquer ativo de vídeo que exija uma mensagem de marca consistente e apelo visual.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo