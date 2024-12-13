Cause Impacto: Crie Vídeos de Anúncio Facilmente

Eleve suas comunicações ao conselho. Use nosso criador de vídeos de anúncio com animações de texto robustas para chamar a atenção e aumentar o engajamento.

410/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos para anunciar um evento online aos seguidores nas redes sociais. Este vídeo deve apresentar um estilo visual animado e energético com "animações de texto" ousadas e uma narração entusiástica, aproveitando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para garantir uma mensagem concisa e impactante, utilizando sua extensa "biblioteca de mídia" para visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos para anúncio ao conselho, destacando marcos recentes da empresa e visão futura para potenciais clientes. O vídeo deve adotar um estilo visual sofisticado e acolhedor, aprimorado pela "geração de narração" profissional do HeyGen, complementado por "música de fundo" cuidadosamente selecionada para transmitir confiança e inovação, usando "templates de vídeo" para agilizar o processo de criação.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 15 segundos "criar vídeo de anúncio" para os participantes do evento, fornecendo um lembrete rápido dos detalhes da próxima sessão. Empregue uma abordagem visual direta, informativa e moderna, apresentando um "avatar de IA" para transmitir a mensagem de forma clara e eficiente. Garanta que o vídeo esteja pronto para "exportar vídeo" em vários formatos de proporção usando as capacidades do HeyGen para fácil compartilhamento em diferentes plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Anúncio para o Conselho

Crie vídeos de anúncio para o conselho de forma profissional e envolvente, projetados para cativar seu público e comunicar atualizações importantes com clareza.

1
Step 1
Escolha um Template de Anúncio
Comece selecionando entre uma variedade de "templates de vídeo" profissionalmente projetados para se adequar perfeitamente ao tom e à mensagem do seu anúncio para o conselho.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Anúncio
Insira sua mensagem específica e detalhes no template escolhido. Personalize facilmente seu vídeo adicionando mídia relevante de nossa extensa "biblioteca de mídia" ou carregando seus próprios recursos para transmitir seu anúncio de forma eficaz.
3
Step 3
Gere com Avatares de IA
Eleve seu anúncio com "avatares de IA" que podem transmitir sua mensagem de maneira natural e envolvente. Basta inserir seu roteiro e deixar nossa tecnologia "IA" dar vida ao seu anúncio para o conselho com um apresentador realista.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de anúncio para o conselho esteja completo, "exporte o vídeo" em vários formatos e proporções adequados para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo polido com seus membros do conselho ou público em "redes sociais" ou canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Informe os Membros do Conselho

.

Crie anúncios em vídeo atraentes que inspirem e informem os membros do conselho e partes interessadas, promovendo alinhamento e sentimento positivo de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncio visualmente atraentes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de anúncio impressionantes usando uma ampla gama de templates de vídeo personalizáveis. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar permite que você personalize cada detalhe, desde animações de texto até a integração de mídia de nossa extensa biblioteca, garantindo que seus anúncios sejam visualmente atraentes e alinhados à marca.

Quais recursos de IA o HeyGen oferece para agilizar a criação de vídeos de anúncio?

O HeyGen utiliza IA avançada para acelerar significativamente a produção de vídeos de anúncio. Nossa capacidade de texto para vídeo transforma seus roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade, tornando o processo de criação de vídeos de anúncio online incrivelmente eficiente.

É fácil personalizar e exportar vídeos de anúncio usando o HeyGen?

Com certeza, o poderoso editor de vídeo do HeyGen torna a personalização de seus vídeos de anúncio simples e a exportação deles sem complicações. Você pode facilmente modificar templates, incorporar sua marca, adicionar música de fundo e exportar seu vídeo em vários formatos de proporção otimizados para qualquer plataforma.

O HeyGen pode ajudar a melhorar o alcance e a acessibilidade dos meus vídeos de anúncio?

Sim, o HeyGen melhora o alcance e a acessibilidade dos seus vídeos de anúncio gerando automaticamente legendas precisas. Este recurso garante que o conteúdo do seu vídeo seja compreendido por um público mais amplo, incluindo aqueles que assistem sem som, melhorando assim o engajamento geral em plataformas como redes sociais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo