Crie Vídeos de Leitura de Plantas Facilmente com IA

Simplifique o treinamento e melhore a compreensão de desenhos técnicos usando tutoriais em vídeo envolventes com avatares de IA.

473/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo avançado de leitura de plantas de 1,5 minuto, direcionado a técnicos experientes que precisam de uma rápida atualização sobre a interpretação de esquemas complexos do AutoCAD. O vídeo deve empregar os Modelos & cenas da HeyGen para explicações visuais dinâmicas, aprimoradas por uma geração de Narração clara que guie o espectador através de seções intrincadas, mantendo um estilo de áudio autoritativo e detalhado.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial prático e envolvente de 2 minutos para treinar novos funcionários na interpretação essencial de plantas, focando na aplicação prática. O vídeo deve aproveitar as Legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão em diversos estilos de aprendizado, e integrar visuais relevantes de sua biblioteca de Mídia/estoque para ilustrar componentes-chave, adotando um estilo visual e de áudio de problema-solução.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento de IA de 1,5 minuto demonstrando princípios avançados de desenho no Revit, especificamente para arquitetos e designers que usam ferramentas de IA em seu fluxo de trabalho. Este vídeo deve utilizar o redimensionamento de Proporção & exportações da HeyGen para otimizar a apresentação em várias plataformas, apresentando um avatar de IA como o apresentador e mantendo um estilo instrucional moderno, passo a passo, visual e de áudio ao longo do vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Leitura de Plantas

Transforme rapidamente desenhos técnicos complexos em tutoriais em vídeo claros e envolventes usando IA, perfeitos para treinar novos funcionários ou melhorar o suporte ao cliente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Leitura de Plantas
Comece escrevendo sua explicação detalhada para leitura de plantas. Utilize o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para gerar automaticamente narrações e cenas iniciais a partir do seu conteúdo escrito, estabelecendo a base para seu vídeo instrucional.
2
Step 2
Escolha um Modelo Visual Envolvente
Selecione um modelo de vídeo de leitura de plantas profissional da biblioteca que se adapte ao treinamento técnico. Esses modelos fornecem uma estrutura organizada, permitindo que você organize facilmente cenas e incorpore exemplos visuais de desenhos técnicos, arquivos AutoCAD ou Revit.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Auxílios Visuais
Aumente a clareza adicionando um avatar de IA para narrar seu guia de leitura de plantas. Você também pode integrar diagramas específicos de plantas e ilustrações técnicas da biblioteca de mídia para demonstrar visualmente conceitos-chave enquanto o porta-voz de IA os explica.
4
Step 4
Aplique Legendas e Exporte
Garanta acessibilidade e compreensão aplicando legendas automáticas ao seu vídeo. Uma vez que seu tutorial de leitura de plantas esteja completo e polido, exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para ser compartilhado com sua equipe ou clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento

.

Utilize tutoriais em vídeo envolventes com tecnologia de IA para aumentar significativamente o engajamento dos trainees e melhorar a retenção de conhecimento a longo prazo para habilidades técnicas.

background image

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas de IA da HeyGen podem simplificar a criação de vídeos de treinamento técnico?

A HeyGen permite que você transforme texto em vídeos de treinamento profissional de IA usando avatares de IA avançados e um gerador de texto-para-vídeo, simplificando o processo para assuntos como leitura de plantas.

A HeyGen oferece modelos para criar rapidamente tutoriais em vídeo de leitura de plantas envolventes?

Sim, a HeyGen fornece modelos e cenas personalizáveis que ajudam você a produzir rapidamente tutoriais em vídeo envolventes, perfeitos para explicar desenhos técnicos complexos e conceitos de leitura de plantas.

Quais recursos a HeyGen inclui para aumentar a eficiência do treinamento de novos funcionários?

A HeyGen aumenta a eficiência com legendas automáticas, Porta-vozes de IA e controles de marca robustos, garantindo vídeos de treinamento consistentes e impactantes para novos funcionários em vários departamentos.

Como a HeyGen garante a qualidade profissional do conteúdo gerado por IA?

A HeyGen garante qualidade profissional por meio de avatares de IA realistas, geração de narração de alta qualidade e legendas geradas automaticamente, além de opções para redimensionamento de proporção e exportações flexíveis.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo