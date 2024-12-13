Crie Vídeos de Treinamento para Redução de Viés Sem Esforço

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento sobre viés inconsciente com modelos e cenas personalizáveis, otimizando seu treinamento de conformidade de RH.

476/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento conciso de 1 minuto direcionado a gerentes de nível médio, ilustrando vieses sutis nas interações de equipe como parte de um treinamento mais amplo de conformidade de RH. Utilize modelos e cenas dinâmicas para mostrar cenários 'antes' e 'depois', garantindo uma narrativa visual impactante. Inclua legendas claras para melhorar a acessibilidade e reforçar os principais aprendizados.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de microaprendizagem direcionado de 45 segundos para todos os funcionários, projetado para consumo rápido como parte das Iniciativas de Diversidade e Inclusão em andamento. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e impactante com cenas vibrantes e personalizáveis, entregando uma única dica prática para mitigar o viés, e aproveitando a conversão de texto para vídeo a partir do roteiro para produção rápida.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo abrangente de 2 minutos voltado para profissionais de RH e Treinamento & Desenvolvimento, demonstrando como criar efetivamente vídeos de treinamento de redução de viés usando os modelos prontos da HeyGen. O estilo visual e de áudio deve ser instrutivo e polido, incorporando vários exemplos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar as melhores práticas na criação de vídeos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento para Redução de Viés

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento envolventes e eficazes para redução de viés que promovam diversidade e inclusão dentro da sua organização.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Avatar de IA
Comece escolhendo entre nossos modelos prontos especificamente projetados para treinamento, ou selecione um avatar de IA para guiar seu conteúdo.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo de Treinamento
Insira seu roteiro, conteúdo educacional e exemplos diretamente na plataforma para criar sua narrativa de redução de viés usando a conversão de texto para vídeo a partir do roteiro.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Melhore a clareza e a acessibilidade gerando narrações com som natural para seu roteiro e adicionando legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento para redução de viés e exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, pronto para a educação dos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo de Microaprendizagem Envolvente

.

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e envolventes que simplificam tópicos complexos de viés, ideais para módulos de microaprendizagem e reforço regular de conceitos-chave.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes para redução de viés?

A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento para redução de viés de forma fácil e envolvente, usando avatares de IA avançados. Basta transformar seu roteiro em um vídeo polido, garantindo que sua mensagem seja transmitida de forma eficaz.

A HeyGen oferece modelos para vídeos de treinamento sobre viés inconsciente?

Sim, a HeyGen fornece modelos prontos e cenas personalizáveis especificamente projetados para vídeos de treinamento sobre viés inconsciente, otimizando seu processo de criação de conteúdo. Esses modelos permitem o desenvolvimento rápido de módulos de microaprendizagem impactantes.

Quais recursos a HeyGen oferece para conteúdo de treinamento acessível?

A HeyGen garante que seu conteúdo de treinamento seja acessível por meio de legendas automáticas e narrações multilíngues, apoiando iniciativas abrangentes de Diversidade e Inclusão. Isso permite um alcance e compreensão mais amplos entre públicos diversos.

Posso personalizar a marca dos meus vídeos de treinamento da HeyGen?

Com certeza. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa em todos os seus vídeos de treinamento. Isso garante uma aparência consistente e profissional para o Treinamento de Conformidade de RH e materiais de Integração de Funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo